Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων), οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστές σε όλη τη χώρα.

Κλειστά

Σκλαβενίτης

ΑΒ Βασιλόπουλος

My Market

Lidl

Μασούτης

Ανοιχτά (επιλεγμένα καταστήματα)

Μικρά, γειτονικά σούπερ μάρκετ

Μίνι μάρκετ

Καταστήματα franchise ορισμένων αλυσίδων (σε περιορισμένο αριθμό)

Σημαντικό: Τα ωράρια στα ανοιχτά καταστήματα είναι συνήθως περιορισμένα και διαφέρουν ανά περιοχή. Συνιστάται έλεγχος στο τοπικό κατάστημα ή τηλεφωνικά πριν την επίσκεψη.

Από Σάββατο 27/12, τα σούπερ μάρκετ επανέρχονται στο κανονικό (εορταστικό) ωράριο.

