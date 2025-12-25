Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες – Επεισόδια στο σημείο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στη Αχαΐα, όπου τροχαίο δυστύχημα άφησε πίσω του έναν νεκρό και δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη δυτική Αχαΐα, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, ενώ ο οδηγός του δεύτερου οχήματος και ο συνοδηγός του νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, δίνοντας μάχη για τη ζωή τους. Ένα ακόμη άτομο φέρει ελαφρύτερα τραύματα.



Ένταση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης

Στο σημείο επικράτησαν σκηνές έντασης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, συγγενείς των τραυματιών επιτέθηκαν σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Για την αποκατάσταση της τάξης κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της ΟΠΚΕ.

Η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου διεκόπη προσωρινά, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που βύθισε στο πένθος την περιοχή ανήμερα των Χριστουγέννων.

