Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στο Χαλάνδρι – Σύγκρουση με ΙΧ ανήμερα Χριστουγέννων

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/12), ανήμερα των Χριστουγέννων, στον παράδρομο της Αττική Οδός, στο ύψος του Χαλάνδρι, όπου ένας διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 19:10, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο διανομέας συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με επιβατικό αυτοκίνητο.

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο, όταν στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ότι ο άτυχος άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Ο οδηγός του ΙΧ κρατείται και υποβλήθηκε σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγίας Παρασκευής.

Το νέο αυτό θανατηφόρο τροχαίο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων με θύματα εργαζόμενους διανομείς, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά στους δρόμους.

