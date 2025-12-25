Οργή Νίκου Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Αποτυπώνει την Ελλάδα του 2025»

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσε στον Νίκος Πλακιάς η χριστουγεννιάτικη ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train με το μήνυμα «Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε».

Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τέμπη έκανε λόγο για «χυδαιότητα» και «αρρωστημένη νοοτροπία», εξαπολύοντας δριμεία κριτική μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Η απόλυτη προσβολή στη μνήμη των θυμάτων»

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς σημειώνει ότι η συγκεκριμένη κάρτα δεν αποτελεί απλώς μια άστοχη επικοινωνιακή επιλογή, αλλά συμπύκνωση μιας βαθύτερης παθογένειας:

«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρείας που σκότωσε 57 αθώους δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους που επιτρέπει τέτοια χυδαιότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τονίζει πως ευθύνη φέρουν όσοι συνέλαβαν, σχεδίασαν και δημοσίευσαν το μήνυμα, κάνοντας λόγο για μια εικόνα που «αντανακλά την Ελλάδα του 2025».

Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους .

Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού .

Ενα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα.

Αυτοί που το σκέφτηκαν , αυτοί που… pic.twitter.com/xSjKkur72c — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) December 25, 2025



«Θα ήταν αποδεκτό μόνο αν απευθυνόταν στους συγγενείς»

Ο Νίκος Πλακιάς υπογραμμίζει ότι η κάρτα θα μπορούσε να θεωρηθεί ανεκτή μόνο στην περίπτωση που απευθυνόταν αποκλειστικά στις οικογένειες των θυμάτων, με σαφή και ξεκάθαρη αναφορά στην τραγωδία.

Σε ένα από τα πιο αιχμηρά σημεία της ανάρτησής του, σχολιάζει με πικρή ειρωνεία ότι, με βάση την κατάσταση των σιδηροδρόμων σήμερα, «το πιο πιθανό είναι να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας, παρά όλοι εσείς».



Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση για τις ευθύνες, τη μνήμη των θυμάτων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η τραγωδία των Τεμπών, σχεδόν δύο χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα.

