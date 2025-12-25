# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Οργή Νίκου Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Αποτυπώνει την Ελλάδα του 2025»

Οργή Νίκου Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Αποτυπώνει την Ελλάδα του 2025»

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσε στον Νίκος Πλακιάς η χριστουγεννιάτικη ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train με το μήνυμα «Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε».

Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τέμπη έκανε λόγο για «χυδαιότητα» και «αρρωστημένη νοοτροπία», εξαπολύοντας δριμεία κριτική μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 
«Η απόλυτη προσβολή στη μνήμη των θυμάτων»
Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς σημειώνει ότι η συγκεκριμένη κάρτα δεν αποτελεί απλώς μια άστοχη επικοινωνιακή επιλογή, αλλά συμπύκνωση μιας βαθύτερης παθογένειας:

«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρείας που σκότωσε 57 αθώους δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους που επιτρέπει τέτοια χυδαιότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος τονίζει πως ευθύνη φέρουν όσοι συνέλαβαν, σχεδίασαν και δημοσίευσαν το μήνυμα, κάνοντας λόγο για μια εικόνα που «αντανακλά την Ελλάδα του 2025».

 

 
«Θα ήταν αποδεκτό μόνο αν απευθυνόταν στους συγγενείς»
Ο Νίκος Πλακιάς υπογραμμίζει ότι η κάρτα θα μπορούσε να θεωρηθεί ανεκτή μόνο στην περίπτωση που απευθυνόταν αποκλειστικά στις οικογένειες των θυμάτων, με σαφή και ξεκάθαρη αναφορά στην τραγωδία.

Σε ένα από τα πιο αιχμηρά σημεία της ανάρτησής του, σχολιάζει με πικρή ειρωνεία ότι, με βάση την κατάσταση των σιδηροδρόμων σήμερα, «το πιο πιθανό είναι να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας, παρά όλοι εσείς».

 
Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση για τις ευθύνες, τη μνήμη των θυμάτων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η τραγωδία των Τεμπών, σχεδόν δύο χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα.

Διαβάστε ακόμα: Οδηγώντας πατίνι τραυματίστηκε η 14χρονη που είχε βγει για τα κάλαντα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Πέθανε στα 60 του ο Πατ Φιν – Ο ηθοποιός που πέρασε από «Friends», «Seinfeld» και άφησε το στίγμα του στο «The Middle»
ShowBiz

Πέθανε στα 60 του ο Πατ Φιν – Ο ηθοποιός που πέρασε από «Friends», «Seinfeld» και άφησε το στίγμα του στο «The Middle»

Χριστούγεννα στον δρόμο για τους αγρότες: Γιόρτασαν στα μπλόκα με τραπέζι, μουσική και ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης
Κοινωνία

Χριστούγεννα στον δρόμο για τους αγρότες: Γιόρτασαν στα μπλόκα με τραπέζι, μουσική και ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης

Last Christmas: Πώς ένα τραγούδι των Wham! έγινε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο φαινόμενο 40 χρόνων
ShowBiz

Last Christmas: Πώς ένα τραγούδι των Wham! έγινε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο φαινόμενο 40 χρόνων

Το madata.gr σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα - Η γέννηση του Χριστού ας φέρει την ελπίδα
Κοινωνία

Το madata.gr σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα - Η γέννηση του Χριστού ας φέρει την ελπίδα

Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό του μοιραίου Falcon 50 στην Τουρκία – Ποια ήταν η Μαρία Παππά
Κοινωνία

Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό του μοιραίου Falcon 50 στην Τουρκία – Ποια ήταν η Μαρία Παππά