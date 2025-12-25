# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Σοβαρό τροχαίο στο Χαλάνδρι – Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός delivery

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Χαλάνδρι, με έναν οδηγό μοτοσικλέτας να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 19:10, στον παράδρομο της Αττική Οδός, στη συμβολή με την οδό Παρνασσού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος την ώρα του ατυχήματος εργαζόταν ως διανομέας, τραυματίστηκε βαριά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο άνδρας διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

