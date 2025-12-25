Με τα τρακτέρ παραταγμένα στους δρόμους και τις ψησταριές αναμμένες, οι αγρότες πέρασαν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους εν αναμονή των επόμενων αποφάσεων για την Πρωτοχρονιά.

Παρά το γιορτινό κλίμα, η καθημερινότητα στα μπλόκα παραμένει δύσκολη. Στην Καλαμάτα, ανήμερα της παραμονής των Χριστουγέννων, οι αγρότες έστησαν πρόχειρα γιορτινά τραπέζια δίπλα στα τρακτέρ, ενώ κάποιοι είχαν μαζί τους και τις οικογένειές τους. Όπως λένε οι ίδιοι, η επιλογή να περάσουν τις γιορτές στον δρόμο δεν ήταν εύκολη, αλλά κρίθηκε αναγκαία.

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στην Καρδίτσα, όπου οι αγρότες παρέμειναν στα μπλόκα, δηλώνοντας πως οι συνθήκες τους ανάγκασαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις ακόμη και τις ημέρες των εορτών. «Δεν γινόταν αλλιώς», αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα προβλήματα επιβίωσης του κλάδου τους δεν αφήνουν περιθώρια για υποχώρηση.

Στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες στόλισαν ακόμη και χριστουγεννιάτικο δέντρο δίπλα στα τρακτέρ, στέλνοντας μήνυμα ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται. «Είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν, επισημαίνοντας πως τα αιτήματά τους παραμένουν χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα μπλόκα θα ανοίξουν προσωρινά για τη διευκόλυνση της επιστροφής των εκδρομέων των Χριστουγέννων, ωστόσο αναμένεται να κλείσουν εκ νέου τις επόμενες ημέρες, μέχρι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων την περίοδο της Πρωτοχρονιάς.

