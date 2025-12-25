Εκτεταμένους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα πραγματοποιεί η Τροχαία, μετά την εφαρμογή των αλλαγών στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη συμμόρφωση των οδηγών στα νέα μέτρα.

Λίγοι οι παραβάτες στους ελέγχους

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, παραμονή Χριστουγέννων στην Αττική διενεργήθηκαν συνολικά 6.804 έλεγχοι αλκοτέστ, από τους οποίους 87 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις ένας οδηγός είχε υπερβεί το όριο των 0,60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.000 αλκοτέστ, με μόλις 8 οδηγούς να εντοπίζονται να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στελέχη της Τροχαίας επισημαίνουν ότι οι εντατικοί έλεγχοι σε συνδυασμό με τις αυστηρότερες ποινές του νέου ΚΟΚ φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αποδίδουν, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο.

