# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τον εκρηκτικό μηχανισμό στον Εύοσμο – Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξη

Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τον εκρηκτικό μηχανισμό στον Εύοσμο – Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η έκρηξη καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στο τραπεζικό κατάστημα, αλλά και σε παρακείμενα κτίρια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και συλλογή στοιχείων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο εξετάζεται καρέ-καρέ, με στόχο να εντοπιστούν κινήσεις ή πρόσωπα που ενδεχομένως συνδέονται με την τοποθέτηση του μηχανισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι έρευνες στρέφονται και σε κύκλους γνωστών ποινικών, ενώ παράλληλα εξετάζεται εάν το περιστατικό παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενη έκρηξη που είχε σημειωθεί πριν από μήνες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη γυναίκα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν κρίσιμα ευρήματα που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Διαβάστε ακόμα: Απόκοσμη εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης: δρόμος «φάντασμα» λόγω των μπλόκων

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Πέθανε στα 60 του ο Πατ Φιν – Ο ηθοποιός που πέρασε από «Friends», «Seinfeld» και άφησε το στίγμα του στο «The Middle»
ShowBiz

Πέθανε στα 60 του ο Πατ Φιν – Ο ηθοποιός που πέρασε από «Friends», «Seinfeld» και άφησε το στίγμα του στο «The Middle»

Χριστούγεννα στον δρόμο για τους αγρότες: Γιόρτασαν στα μπλόκα με τραπέζι, μουσική και ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης
Κοινωνία

Χριστούγεννα στον δρόμο για τους αγρότες: Γιόρτασαν στα μπλόκα με τραπέζι, μουσική και ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης

Last Christmas: Πώς ένα τραγούδι των Wham! έγινε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο φαινόμενο 40 χρόνων
ShowBiz

Last Christmas: Πώς ένα τραγούδι των Wham! έγινε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο φαινόμενο 40 χρόνων

Το madata.gr σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα - Η γέννηση του Χριστού ας φέρει την ελπίδα
Κοινωνία

Το madata.gr σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα - Η γέννηση του Χριστού ας φέρει την ελπίδα

Χριστούγεννα με κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια, έρχεται νέα ψυχρή εισβολή
Ο Καιρός

Χριστούγεννα με κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια, έρχεται νέα ψυχρή εισβολή