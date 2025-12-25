Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η έκρηξη καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στο τραπεζικό κατάστημα, αλλά και σε παρακείμενα κτίρια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και συλλογή στοιχείων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο εξετάζεται καρέ-καρέ, με στόχο να εντοπιστούν κινήσεις ή πρόσωπα που ενδεχομένως συνδέονται με την τοποθέτηση του μηχανισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι έρευνες στρέφονται και σε κύκλους γνωστών ποινικών, ενώ παράλληλα εξετάζεται εάν το περιστατικό παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενη έκρηξη που είχε σημειωθεί πριν από μήνες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη γυναίκα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν κρίσιμα ευρήματα που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Διαβάστε ακόμα: Απόκοσμη εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης: δρόμος «φάντασμα» λόγω των μπλόκων