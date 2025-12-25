Στη σύλληψη δύο ανήλικων, ηλικίας 12 και 13 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από το Μπουρνάζι και ολοκληρώθηκε στο Ίλιον.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας οι δύο ανήλικοι αφαίρεσαν μοτοσικλέτα δασκάλου μουσικής, η οποία ήταν σταθμευμένη στην οδό Κλειτόρος στο Περιστέρι. Οι δράστες παραβίασαν την κλειδαριά, έθεσαν το όχημα σε λειτουργία και διέφυγαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν τη μοτοσικλέτα να κινείται στην περιοχή του Μπουρνάζι και έκαναν σήμα στους επιβαίνοντες να σταματήσουν. Εκείνοι αγνόησαν την εντολή και ανέπτυξαν ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μήκους περίπου 2,5 χιλιομέτρων, οι ανήλικοι κινούνταν αντικανονικά, εισερχόμενοι σε μονόδρομους και πεζόδρομους, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και διερχόμενους πεζούς.

Η καταδίωξη έληξε στην οδό Αριστείδου στο Ίλιον, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν. Οι δύο ανήλικοι εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν μετά από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθησαν.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

