Νέες αντιδράσεις από δηλώσεις του Μητροπολίτη Κοζάνης για ανθρώπους και ζώα

Νέες έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν δηλώσεις του Παύλος, ο οποίος κατά τη διάρκεια κηρύγματος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης προχώρησε σε τοποθετήσεις που αφορούσαν την κοινωνία, τη σχέση των ανθρώπων με τα ζώα, αλλά και ζητήματα ηθικής και αξιών.

Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην αυξημένη φροντίδα που, όπως είπε, δείχνει η σύγχρονη κοινωνία προς τα ζώα συντροφιάς, υποστηρίζοντας ότι η ίδια ευαισθησία θα έπρεπε να στρέφεται πρωτίστως προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όπως ηλικιωμένοι, ασθενείς και οικογένειες σε πένθος.

Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε σε σύγκριση ανάμεσα στις ποινικές συνέπειες για εγκλήματα κατά ανθρώπων και στην αυστηρότητα των προστίμων που προβλέπονται για κακοποίηση ζώων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει δυσαναλογία στην αντιμετώπιση από την Πολιτεία. Ειδική αναφορά έκανε στο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ που επιβάλλεται για κακοποίηση ή θανάτωση ζώου, εκφράζοντας την άποψη ότι η ελληνική κοινωνία έχει «αντιστρέψει τις προτεραιότητές της».

Παράλληλα, ο Μητροπολίτης σχολίασε περιστατικά που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε παρατηρήσει λίγες ώρες νωρίτερα στους δρόμους της πόλης, αναφερόμενος στη συμπεριφορά νεαρών ατόμων και στον τρόπο ένδυσής τους, συνδέοντάς τα με ευρύτερη ηθική παρακμή και απώλεια αξιών.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις εντάσσονται σε μια σειρά παρεμβάσεων του Μητροπολίτη που στο παρελθόν έχουν προκαλέσει δημόσιο διάλογο και αντιπαραθέσεις, τόσο εντός όσο και εκτός εκκλησιαστικού χώρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την Ιερά Σύνοδο ή άλλους εκκλησιαστικούς φορείς σχετικά με το περιεχόμενο του κηρύγματος.

Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολίτες να εκφράζουν τόσο επικριτικές όσο και υποστηρικτικές απόψεις απέναντι στις τοποθετήσεις του Μητροπολίτη.

