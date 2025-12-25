Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων – Τι ερευνούν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, στις Σέρρες, ο οποίος αγνοείται από τις 23 Δεκεμβρίου, με τις έρευνες μέχρι στιγμής να μην έχουν αποδώσει αποτέλεσμα.

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπίστωσε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του. Αν και βρισκόταν σε άδεια, σύμφωνα με πληροφορίες συνήθιζε να επισκέπτεται συχνά το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι έφυγε με το αυτοκίνητό του χωρίς να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο και πορτοφόλι, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό του. Οι Αρχές εκτιμούν ότι smartwatch που φέρεται να φορούσε ενδέχεται να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για τις τελευταίες του κινήσεις.

Οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή εντείνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από σήμερα συμμετέχει και η 14η ΕΜΑΚ, ενώ έχει προγραμματιστεί η χρήση drone για εναέρια επιτήρηση δύσβατων σημείων.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο, ενώ η αγωνία συγγενών και συναδέλφων παραμένει έντονη όσο περνούν οι ώρες χωρίς νεότερα.

