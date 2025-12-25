# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Η γιορτή των Χριστουγέννων σήμερα 25/12 – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

Η γιορτή των Χριστουγέννων σήμερα 25/12 – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο Δεκεμβρίου, γιορτάζονται τα Χριστούγεννα, η Γέννηση του Ιησού Χριστού.

Χρόνια πολλά σε όσους και όσες φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Βηθλεέμ
Γκασπάρ, Γκάσπαρος, Γάσπαρης
Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλα, Εμμανουέλλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία *
Μελχιώρ, Μελχιόρ
Μπαλταζάρ, Μπαλτασάρ
Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Χρίστα, Κρίστα, Χρίστη, Κρίστη
Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία *
* Ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα τιμώνται και σε άλλες ημερομηνίες.

Χρήσιμες πληροφορίες για σήμερα
Ανατολή ηλίου: 07:39
Δύση ηλίου: 17:11
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες και 32 λεπτά
Σελήνη: 5 ημερών

Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.

Διαβάστε ακόμα: ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: Καταγγελίες, οικονομικά ερωτήματα «Φαίνεται να υπάρχει καταγγελία του Νίκου Πλακιά»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Οδηγώντας πατίνι τραυματίστηκε η 14χρονη που είχε βγει για τα κάλαντα
Κοινωνία

Οδηγώντας πατίνι τραυματίστηκε η 14χρονη που είχε βγει για τα κάλαντα

Σέρρες: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη
Κοινωνία

Σέρρες: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη

ΑΑΔΕ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαζικές διαγραφές αγροτεμαχίων – Στον εισαγγελέα οι πρώτες 50 υποθέσεις
Κοινωνία

ΑΑΔΕ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαζικές διαγραφές αγροτεμαχίων – Στον εισαγγελέα οι πρώτες 50 υποθέσεις

Σε εξέλιξη το ταξίδι του Άγιου Βασίλη: Παρακολουθήστε τον live
Κόσμος

Σε εξέλιξη το ταξίδι του Άγιου Βασίλη: Παρακολουθήστε τον live

Τουρκία: Ποια ήταν η αεροσυνοδός Μαρία Παππά, θύμα στη συντριβή του Falcon 50
Κόσμος

Τουρκία: Ποια ήταν η αεροσυνοδός Μαρία Παππά, θύμα στη συντριβή του Falcon 50