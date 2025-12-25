Η γιορτή των Χριστουγέννων σήμερα 25/12 – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο Δεκεμβρίου, γιορτάζονται τα Χριστούγεννα, η Γέννηση του Ιησού Χριστού.

Χρόνια πολλά σε όσους και όσες φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Βηθλεέμ

Γκασπάρ, Γκάσπαρος, Γάσπαρης

Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλα, Εμμανουέλλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία *

Μελχιώρ, Μελχιόρ

Μπαλταζάρ, Μπαλτασάρ

Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Χρίστα, Κρίστα, Χρίστη, Κρίστη

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία *

* Ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα τιμώνται και σε άλλες ημερομηνίες.

Χρήσιμες πληροφορίες για σήμερα

Ανατολή ηλίου: 07:39

Δύση ηλίου: 17:11

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες και 32 λεπτά

Σελήνη: 5 ημερών

Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.

