Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια της Μαρία Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδού που επέβαινε στο Falcon 50 το οποίο συνετρίβη στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και υψηλόβαθμοι Λίβυοι αξιωματούχοι.

Η Μαρία Παππά ήταν 42 ετών και εργαζόταν επί σειρά ετών ως αεροσυνοδός, ένα επάγγελμα που –σύμφωνα με φίλους και παλιούς συναδέλφους της– αποτελούσε παιδικό της όνειρο. Από την αποφοίτησή της και έπειτα παρέμεινε σταθερά στον χώρο της αεροπορίας, συμμετέχοντας σε συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης, σεμινάρια και εξετάσεις, ενώ είχε αποκτήσει και δίπλωμα προϊσταμένης καμπίνας. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί της μιλούν για μια άριστη επαγγελματία, ιδιαίτερα αγαπητή, κοινωνική και πάντα πρόθυμη να βοηθήσει.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευε συχνά στιγμές από τη δουλειά και τα ταξίδια της, δείχνοντας την αγάπη της για τη ζωή στον αέρα. Περιγράφεται ως «άνθρωπος της παρέας», με ζεστό χαρακτήρα και θετική ενέργεια.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο βαρύ συναισθηματικό φορτίο, καθώς –σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων της– είχε προηγηθεί μόλις δύο μήνες πριν ο θάνατος της μητέρας της από καρκίνο. Όπως έλεγαν οικείοι της, η εργασία της λειτουργούσε ως στήριγμα και διέξοδος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη, νομίζω πως θα τη δω στις γιορτές», ανέφερε φίλη της σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η Μαρία Παππά δεν ήταν παντρεμένη, αλλά βρισκόταν σε μακροχρόνια σχέση σχεδόν 20 ετών με τον σύντροφό της, με τον οποίο ταξίδευαν συχνά μαζί.

Οι δικοί της άνθρωποι δηλώνουν συντετριμμένοι, τονίζοντας ότι οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν όταν έγινε γνωστή η είδηση της συντριβής. Η απώλειά της αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό σε οικογένεια, φίλους και συναδέλφους, που μιλούν για μια γυναίκα αφοσιωμένη στη δουλειά της και στη ζωή.

Διαβάστε ακόμα: Χριστούγεννα 2025: Με τροποποιήσεις τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς