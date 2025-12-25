Στα μπλόκα και όχι στο οικογενειακό τραπέζι πέρασαν τα Χριστούγεννα αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας, επιλέγοντας να διατηρήσουν ζωντανές τις κινητοποιήσεις τους ακόμη και τις ημέρες των γιορτών. Με φαγητό, μουσική και συμβολικές κινήσεις, έστειλαν το μήνυμα ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν μπαίνουν «σε παύση» λόγω εορτών.

Το βράδυ των Χριστουγέννων, σε αρκετά σημεία όπου έχουν στηθεί μπλόκα, οι αγρότες έστησαν πρόχειρα εορταστικά τραπέζια, αντάλλαξαν ευχές και παρέμειναν στις θέσεις τους, υπογραμμίζοντας πως οι διεκδικήσεις τους παραμένουν ανοιχτές. Όπως τονίζουν, ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, το αγροτικό εισόδημα και η βιωσιμότητα της υπαίθρου δεν μπορούν να περιμένουν.

Στην Αργολίδα, στο μπλόκο της Μαλαχιάς, η παραμονή των Χριστουγέννων κύλησε σε κλίμα γιορτής αλλά και αποφασιστικότητας. Τα τρακτέρ ήταν παραταγμένα στο πλάι του δρόμου, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, σε μια συνειδητή επιλογή ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στους εκδρομείς των γιορτών. Παρά το ήπιο σκηνικό, το μήνυμα που εξέπεμπαν οι συγκεντρωμένοι ήταν σαφές: οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται.

Ανάλογη εικόνα και στη Νίκαια, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στο μπλόκο καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών. Εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής ευχήθηκαν καλές γιορτές στον κόσμο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο αγώνας αφορά την επιβίωση της αγροτικής παραγωγής και την παραμονή των ανθρώπων στην ύπαιθρο. Όπως επισημαίνουν, χωρίς ουσιαστικές λύσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση, δεν υπάρχει περιθώριο υποχώρησης.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι οι κινητοποιήσεις δεν στρέφονται απέναντι στην κοινωνία, ενώ απορρίφθηκαν σενάρια κοινωνικού αυτοματισμού. Οι αγρότες υπογραμμίζουν πως οι διεκδικήσεις τους είναι κοινές για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, από την καλλιέργεια μέχρι την κτηνοτροφία και την αλιεία.

Στήριξη στον αγώνα εξέφρασαν και εκπρόσωποι αλιέων και κτηνοτρόφων, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα, όπως οι καθυστερήσεις αποζημιώσεων και οι συνέπειες ζωονόσων, που έχουν οδηγήσει πολλούς παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι τα μπλόκα θα παραμείνουν και μετά το τέλος των γιορτών, με τις επόμενες κινήσεις να αποφασίζονται συλλογικά. Όπως σημειώνουν, τα Χριστούγεννα μπορεί να γιορτάστηκαν με ένα τραπέζι στον δρόμο, όμως ο αγώνας τους συνεχίζεται με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα.

