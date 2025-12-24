Σε πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορρόια Σερρών, Επιπυραγού Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, παραμονή Χριστουγέννων, στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών και φίλων του, ο αξιωματικός έμεινε μόνος στο σπίτι, καθώς η οικογένειά του είχε πάει στη σχολική γιορτή των παιδιών. Όπως αναφέρουν, έφυγε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του το κινητό τηλέφωνο και χρήματα, ενώ πήρε μόνο το αυτοκίνητό του, ένα γκρι τζιπ. Κανείς από το περιβάλλον του δεν γνωρίζει αν τον απασχολούσε κάτι ή αν είχε εκφράσει κάποια ανησυχία.

Παρότι βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η αρχική απουσία του να μην προκαλέσει άμεσα ανησυχία.

Για δεύτερο 24ωρο βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής από τα Πορρόια και γειτονικές περιοχές, καθώς και της Αστυνομίας. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές, τόσο για τον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του.

Για την εξαφάνισή του έχει εκδοθεί Silver Alert, ενώ οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και ανήμερα των Χριστουγέννων, με τις Αρχές να απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα.

