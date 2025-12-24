ΙΧ έπεσε στο λιμάνι στα Νέα Στύρα Ευβοίας – Σώοι οι τέσσερις επιβάτες έπειτα από επέμβαση λιμενικού

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, παραμονή Χριστουγέννων, όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα έπεσε στο λιμάνι στα Νέα Στύρα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, ενώ καθοριστική ήταν η επέμβαση στελέχους του Λιμενικού που βρισκόταν στο σημείο. Με τη συνδρομή του, οι επιβάτες κατάφεραν να εξέλθουν εγκαίρως από το όχημα και να φτάσουν με ασφάλεια στη στεριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα δύο ήταν παιδιά. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Τα αίτια της πτώσης του οχήματος στη θάλασσα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης του ΙΧ από το λιμάνι. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος.

