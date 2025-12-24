Νέο γύρο ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων έφερε η κακοκαιρία στην Αττική από το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου 2025, μετά τα έντονα φαινόμενα που είχαν προηγηθεί το πρωί, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, με την κίνηση των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία, ενώ σε αρκετές περιοχές οι δρόμοι μετατράπηκαν σε «ποτάμια», δυσχεραίνοντας τόσο τις μετακινήσεις οδηγών όσο και πεζών.

Οι περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, τα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά ήταν ιδιαίτερα ισχυρά σε:

Βύρωνα

Παγκράτι

Δάφνη

Νέα Σμύρνη

Αμπελόκηπους

Γκάζι

Κηφισιά

Μαρούσι

Δροσιά

Εκάλη

Παράλληλα, έντονες βροχές σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές της Αττικής, όπως Ιλίσια, Καισαριανή, Σύνταγμα, Αγία Παρασκευή, Υμηττό, Άλιμο, Παλλήνη και Γέρακα.

Σε κεντρικούς οδικούς άξονες καταγράφηκαν συσσωρεύσεις υδάτων, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και κυκλοφορία με χαμηλές ταχύτητες.

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αθήνας

Η κακοκαιρία προκάλεσε και διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, προβλήματα καταγράφηκαν σε Παγκράτι, Βύρωνα και Γκύζη.

Όπως έγινε γνωστό, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε Παγκράτι και Βύρωνα αναμένεται μετά τις 18:30, ενώ στο Γκύζη περίπου στις 19:00.

Επέκταση της κακοκαιρίας το βράδυ

Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν:

στη Μακεδονία

στη Θράκη

στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο



Τι αναφέρει το δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο έως αργά το βράδυ της Τετάρτης 24/12/2025

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο έως τις πρώτες ώρες των Χριστουγέννων

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής

Στην Κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Τετάρτης έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Τετάρτης έως το απόγευμα της Πέμπτης 25/12/2025

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Βελτίωση του καιρού ανήμερα Χριστούγεννων

Ανήμερα των Χριστουγέννων, τα ισχυρότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν γρήγορα προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα –και στην Αττική– ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με ανοίγματα και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ ήπια επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις ώρες έντονων φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία επηρεάζει τόσο την οδική ασφάλεια όσο και την καθημερινότητα των πολιτών.

