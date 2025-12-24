Σέρρες: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη

Συναγερμός έχει σημάνει στις Σέρρες από το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025, μετά την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, Κωνσταντίνος Γκίνης, ο οποίος αγνοείται για περισσότερες από 24 ώρες.

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι του στα Άνω Πορόια Σερρών, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ακόμη και όταν βρισκόταν σε άδεια.

Εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πορροΐων και από γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία, συνδράμοντας στον συντονισμό και στη συλλογή πληροφοριών.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ζητηθεί η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας ή δυνάμεων της ΕΜΑΚ. Ωστόσο, οι προσπάθειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Ενεργοποίηση Silver Alert

Για την εξαφάνιση εκδόθηκε και Silver Alert, μετά από ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, η οποία ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Κωνσταντίνος Γκίνης εξαφανίστηκε το πρωί της 23/12/25, όταν έφυγε από την οικία του προς άγνωστη κατεύθυνση και για άγνωστη αιτία, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. όχημα TOYOTA RAV-4, ασημί χρώματος, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΡΜ 4499.

Περιγραφή του αγνοούμενου

Ο 45χρονος έχει:

μετωπική φαλάκρα και περιμετρικά της κεφαλής καστανά κοντά μαλλιά

καστανά μάτια

ύψος 1,76 μ.

αδύνατη σωματική διάπλαση

Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε:

δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ

γκρι πουλόβερ

μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά

μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά

μαύρα αθλητικά παπούτσια

Έκκληση για πληροφορίες

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο, με την Εθνική Γραμμή SOS 1065.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου διοικητή.

