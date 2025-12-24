Αυξημένη είναι φέτος η έξοδος των Χριστουγέννων σε σχέση με πέρυσι, παρά τα αγροτικά μπλόκα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας στις εθνικές οδούς. Την ίδια ώρα, ταξιδιώτες εκφράζουν οργή μέσω των social media για τη στάση της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι «βάζει εμπόδια» ακόμη και όταν οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους.

Αφίδνες: 21.012 διελεύσεις προς Λαμία, αύξηση 7,7%

Στις Αφίδνες, καταγράφηκαν 21.012 διελεύσεις Ι.Χ. προς Λαμία από τα μεσάνυχτα έως τις 14:00 ανήμερα της παραμονής των Χριστουγέννων. Την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρυσι (24/12/2024) είχαν καταγραφεί 19.515 οχήματα, αριθμός που μεταφράζεται σε αύξηση 7,7%.

Η εικόνα σήμερα (24/12/25): Καλύτερη από χθες (23/12/25), αλλά με καθυστερήσεις

Χωρίς την έκταση των χθεσινών (23/12/25) προβλημάτων αλλά με καθυστερήσεις εξελίσσεται σήμερα (24/12/25) η έξοδος των εκδρομέων. Η εικόνα στις εθνικές οδούς είναι καλύτερη, καθώς οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου, η Τροχαία έχει τοποθετήσει διαχωριστικούς κώνους και οι οδηγοί κινούνται πιο γρήγορα.

Ωστόσο, επιβαρυντικός παράγοντας είναι και οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις κινητοποιήσεις, δυσκολεύουν την έξοδο.

Τα στοιχεία της ΕΛΑΣ για το 24ωρο 23/12/25 – 24/12/25 και η σύγκριση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης (23/12/25) έως 6:00 το πρωί της Τετάρτης (24/12/25):

από την Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου έφυγαν 33.851 οχήματα

από την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας έφυγαν 31.884 οχήματα

Το αντίστοιχο διάστημα το 2025 είχαν αποχωρήσει:

40.768 οχήματα από την Αθηνών – Κορίνθου

39.244 οχήματα από την Αθηνών – Λαμίας

Σχηματάρι – Ριτσώνα: Αποκαταστάθηκαν οι δύο λωρίδες

Νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 9:30, αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες μετά την απομάκρυνση των κώνων από την Τροχαία. Λίγο μετά τις 10 το πρωί αφαιρέθηκαν οι κώνοι και δόθηκε στην κυκλοφορία και η δεύτερη λωρίδα στο Σχηματάρι, όπου νωρίτερα η κίνηση γινόταν σε μία λωρίδα για περίπου 2 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία και από τις δύο λωρίδες στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, από το Σχηματάρι μέχρι τον κόμβο της Θήβας, με σαφή βελτίωση σε σχέση με χθες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στο ΕΡΤnews: «Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με χθες που είδαμε αρκετό κόσμο να ταλαιπωρείται καθώς καθυστέρησαν αρκετά να μας δώσουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας όπως είχαμε ζητήσει…».

Κάστρο Βοιωτίας: Το μοναδικό σημείο με «μικροπροβλήματα»

Το σημείο που συνέχιζε να εμφανίζει μικροπροβλήματα είναι ο κόμβος του Κάστρου Βοιωτίας, όπου τα τρακτέρ παραμένουν στη δεξιά λωρίδα και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα για περίπου 4–5 χιλιόμετρα.

Πάντως, αναφέρεται ότι πλέον η κυκλοφορία στο Κάστρο Βοιωτίας προς Λαμία γίνεται ομαλά, καθώς έχουν παραχωρηθεί δύο λωρίδες προς Λαμία, σε αντίθεση με την εικόνα χθες (23/12/25).

Νίκαια: Άνοιξε η αερογέφυρα, έκλεισε για τρεις ώρες για στηθαία

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε ό,τι συνέβη στη γέφυρα της Νίκαιας. Παρότι οι αγρότες είχαν ανοίξει διάπλατα την εθνική οδό, εμφανίστηκαν συνεργεία με γερανοφόρα οχήματα και έκλεισαν λωρίδα εν ώρα αιχμής για να τοποθετήσουν τσιμεντένια στηθαία, με τη «δικαιολογία», σύμφωνα με το ThessPost.gr, ότι οι κώνοι «δεν αρκούν» και έτσι ενισχύεται η ασφάλεια των οδηγών.

Η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας άνοιξε το βράδυ της Τρίτης (23/12/25) μετά από συνεννόηση αγροτών και αστυνομίας, ωστόσο γύρω στις 12 έκλεισε επί τρίωρο για τις εργασίες. Αργότερα δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, με την κίνηση να διεξάγεται κανονικά.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ανέφερε: «Έχουν σταματήσει την κυκλοφορία από τον παράδρομο ενώ θα μπορούσε να γίνει… με τις κορίνες και με την σηματοδότηση… Πάλι ταλαιπωρούν τον κόσμο, προσπαθούν να τους στρέψουν απέναντί μας…».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται, στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου οι αγρότες σκοπεύουν να παρατάξουν και τα υπόλοιπα τρακτέρ ώστε η γέφυρα να κλείσει εκ νέου.

Μάλγαρα: Δύο λωρίδες προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη – 12.000 Ι.Χ. στο ρεύμα για Αθήνα

Στα Μάλγαρα η έξοδος εξελίσσεται ομαλά και στα δύο ρεύματα, καθώς έχουν δοθεί δύο λωρίδες προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη. Από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) πέρασαν 12.000 αυτοκίνητα στο ρεύμα για Αθήνα, ενώ πέρυσι είχαν καταγραφεί 1.000 οχήματα παραπάνω.

Επισημαίνεται επίσης ότι δύο λωρίδες κυκλοφορίας άνοιξαν οι αγρότες από χθες (23/12/25) το μεσημέρι στα Μάλγαρα, σημείο που ήταν κλειστό για 22 ημέρες, ενώ αναφέρεται πρόθεση από το Σάββατο να ξανακλείσουν και τα δύο ρεύματα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία (Π.Α.Θ.Ε. και Π.Ε.Ο.)

Σε ισχύ είναι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, με διακοπές κυκλοφορίας στον Π.Α.Θ.Ε. ανάλογα με το ρεύμα (προς Αθήνα/προς Θεσσαλονίκη) και το μικτό βάρος οχημάτων (έως/άνω των 3,5 τόνων), καθώς και εκτροπές μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου και μέσω ανισόπεδων κόμβων (Πλατυκάμπου, Κιλελέρ, Βελεστίνου). Αντίστοιχα, προβλέπονται ρυθμίσεις και στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών με αναστροφές πριν τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) και είσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

«Καλύτερα σήμερα», αλλά η ένταση μεταφέρεται στα social

Γενικότερα, η εικόνα περιγράφεται σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με χθες το απόγευμα, όταν αναφέρθηκε πρωτοφανής ταλαιπωρία, με κάποιους οδηγούς να χρειάζονται έως τέσσερις με πέντε ώρες για να φτάσουν από τον κόμβο της Βαρυμπόμπης έως το ύψος της Ριτσώνας. Σήμερα, σύμφωνα με αναρτήσεις ταξιδιωτών, σε αρκετά σημεία οι δρόμοι εμφανίζονται σχεδόν άδειοι, ενώ μέρος της κριτικής στα social στρέφεται προς την αστυνομία και όχι προς τους αγρότες.

Επόμενα βήματα: Πιθανή νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στη Νίκαια, οι αγρότες κατήγγειλαν προσπάθεια υπονόμευσης των μπλόκων και είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή, με δύο επιλογές στο τραπέζι: να μείνει ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου αν υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματα ή να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά.

