Οδηγώντας πατίνι τραυματίστηκε η 14χρονη που είχε βγει για τα κάλαντα

Νεότερα στοιχεία για τον τραυματισμό της 14χρονης, που βρέθηκε το πρωί αναίσθητη στον δρόμο ενώ είχε βγει για να πει τα κάλαντα, έρχονται στο φως και αλλάζουν την αρχική εικόνα του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, το κορίτσι περιέγραψε πώς τραυματίστηκε, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε εμπλοκή οχήματος. Όπως ανέφερε, εντόπισε ένα πατίνι πάνω σε πεζοδρόμιο, το οποίο ήταν ενεργοποιημένο, το πήρε και, κατά την οδήγηση, έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Την ίδια αιτία τραυματισμού είχε καταγράψει και το ΕΚΑΒ κατά τη διακομιδή της ανήλικης στο νοσοκομείο.

Η 14χρονη εντοπίστηκε από νοσηλεύτρια που πήγαινε στη δουλειά της στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», η οποία της προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα και τα αδέλφια της. Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί πως ο τραυματισμός προκλήθηκε από διερχόμενο όχημα με εγκατάλειψη, εκδοχή που πλέον δεν επιβεβαιώνεται από τα νεότερα δεδομένα.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης παρέμβασης της νοσηλεύτριας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «προκύπτει σοβαρό ζήτημα με την ασφάλεια στην οδήγηση πατινιών, τα οποία αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα χωρίς καμία προστασία».

