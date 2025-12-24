Στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης βγήκαν οι Έλληνες της πόλης για να πουν τα καθιερωμένα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και διατήρησης της παράδοσης.

Η εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ελληνικό Προξενείο, με τη συμμετοχή μαθητών, αποφοίτων και καθηγητών του Ζωγράφειο Λύκειο, οι οποίοι συνέβαλαν στη ζωντανή ατμόσφαιρα των ημερών και στη μετάδοση του πνεύματος των Χριστουγέννων στην ελληνική ομογένεια της πόλης.

Σε δηλώσεις του, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντίνος Κούτρας, ευχήθηκε «Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία και πρόοδο και ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο», προσθέτοντας ότι «είναι τεράστια η συγκίνηση που νιώθουμε να βλέπουμε τα παιδιά του Ζωγραφείου, την ελληνική μας ομογένεια ενωμένη, όλη μαζί να γιορτάζει τη γέννηση του Θεανθρώπου».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία των τουρκικών αρχών για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

