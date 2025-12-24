Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμένους στην Εθνική Οδό Κορίνθου–Τρίπολης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων, λίγο μετά τις 08:30, στο 94ο χιλιόμετρο της Εθνική Οδός Κορίνθου–Τρίπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

