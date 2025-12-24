Χριστούγεννα με αραιότερα δρομολόγια: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό και τραμ στην Αττική

Σε εορταστικό καθεστώς μπαίνουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, με τροποποιήσεις στα δρομολόγια και ειδικές ρυθμίσεις για τις ημέρες των Χριστουγέννων, όπως ανακοίνωσαν ο ΟΑΣΑ και η ΣΤΑΣΥ.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ ανήμερα Χριστουγέννων

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ – θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών. Αυτό σημαίνει μειωμένη συχνότητα δρομολογίων σε σχέση με τις καθημερινές.

Οι αρμόδιοι φορείς συστήνουν στους επιβάτες να κάνουν χρήση των εφαρμογών τηλεματικής, προκειμένου να έχουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια και τους χρόνους άφιξης.

Στοχευμένες αλλαγές λόγω έργων και εκδηλώσεων

Πέρα από το εορταστικό πρόγραμμα, προβλέπονται και επιμέρους τροποποιήσεις σε συγκεκριμένες γραμμές:

Κέντρο Αθήνας – Αεροδρόμιο (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

Γραμμές 400 και Χ95: Προσωρινές και μερικές αλλαγές στη διαδρομή από τις 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα, εντός του Δήμου Αθηναίων.

Ελευσίνα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 862: Μερική τροποποίηση διαδρομής από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω τεχνικών έργων στην οδό Θείρων.

Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 704: Προσωρινή αλλαγή διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

Πειραιάς

Γραμμή 826: Μερική και προσωρινή τροποποίηση από τις 07:00 έως τις 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών.

Η ίδια ρύθμιση θα ισχύσει και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Σύσταση προς το επιβατικό κοινό

Οι συγκοινωνιακοί φορείς της Αττικής καλούν τους πολίτες να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται λίγο πριν την αναχώρηση, καθώς οι ημέρες των εορτών συνοδεύονται από αυξημένη κίνηση και διαφοροποιημένα δρομολόγια.

Με σωστό σχεδιασμό, οι μετακινήσεις για το εορταστικό τραπέζι ή τις βόλτες των ημερών μπορούν να γίνουν χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

Διαβάστε ακόμα: Προμαχώνας: Άρση του αποκλεισμού μετά από 4 ώρες – Μεγάλες καθυστερήσεις