# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

ΙΧ «καρφώθηκε» σε κατάστημα στον Άλιμο – Τραυματίστηκε υπάλληλος από την πρόσκρουση

ΙΧ «καρφώθηκε» σε κατάστημα στον Άλιμο – Τραυματίστηκε υπάλληλος από την πρόσκρουση

Τροχαίο ατύχημα με έναν ελαφρύ τραυματισμό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (23/12) στον Άλιμο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο καταστήματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε 31χρονος, ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στη βιτρίνα του καταστήματος. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά μία υπάλληλος που βρισκόταν εκείνη την ώρα στον χώρο.

Η τραυματίας δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαία, οι οποίες διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας τόσο τις συνθήκες οδήγησης όσο και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή άλλων παραγόντων.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν σοβαρότεροι τραυματισμοί.

Διαβάστε ακόμα: Παρέμβαση αγροτών στα διόδια Αφιδνών: Σήκωσαν τις μπάρες και στα δύο ρεύματα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τίτλοι τέλους μετά από 23 χρόνια για Καρύδη – Αθερίδη: Η σχέση, η γνωριμία και η κοινή φιλοσοφία ζωής
ShowBiz

Τίτλοι τέλους μετά από 23 χρόνια για Καρύδη – Αθερίδη: Η σχέση, η γνωριμία και η κοινή φιλοσοφία ζωής

Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Δείτε αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς των 100.000 ευρώ
Οικονομία

Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Δείτε αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς των 100.000 ευρώ

Αλυσιδωτό σοκ στον χειμερινό τουρισμό από τα αγροτικά μπλόκα – Ακυρώσεις, απώλειες και φόβοι για «ντόμινο» στην αγορά
Οικονομία

Αλυσιδωτό σοκ στον χειμερινό τουρισμό από τα αγροτικά μπλόκα – Ακυρώσεις, απώλειες και φόβοι για «ντόμινο» στην αγορά

Έφη Θώδη «καρφώνει» Οικονομόπουλο για τον Έκπτωτο Άγγελο: Θα του ζητήσω να μην το ξανατραγουδήσει
ShowBiz

Έφη Θώδη «καρφώνει» Οικονομόπουλο για τον Έκπτωτο Άγγελο: Θα του ζητήσω να μην το ξανατραγουδήσει

Ανάσα στην Εθνική μετά το χάος: Δύο λωρίδες ανοίγουν σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα – Παρέμβαση Τροχαίας
Κοινωνία

Ανάσα στην Εθνική μετά το χάος: Δύο λωρίδες ανοίγουν σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα – Παρέμβαση Τροχαίας