ΙΧ «καρφώθηκε» σε κατάστημα στον Άλιμο – Τραυματίστηκε υπάλληλος από την πρόσκρουση

Τροχαίο ατύχημα με έναν ελαφρύ τραυματισμό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (23/12) στον Άλιμο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο καταστήματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε 31χρονος, ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στη βιτρίνα του καταστήματος. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά μία υπάλληλος που βρισκόταν εκείνη την ώρα στον χώρο.

Η τραυματίας δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαία, οι οποίες διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας τόσο τις συνθήκες οδήγησης όσο και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή άλλων παραγόντων.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν σοβαρότεροι τραυματισμοί.

