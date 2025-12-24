Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 44χρονος συντηρητής ανελκυστήρων, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια.

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, σε κατάστημα δύο ορόφων επί της οδού Θεοδάμαντος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανελκυστήρας είχε ακινητοποιηθεί μεταξύ πρώτου και δεύτερου ορόφου και ο τεχνικός κλήθηκε να αποκαταστήσει τη βλάβη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο συντηρητής ανέβηκε στον θάλαμο του ανελκυστήρα. Ωστόσο, το ρεύμα φέρεται να μην είχε διακοπεί και, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δόθηκε εντολή κίνησης προς τον δεύτερο όροφο. Αποτέλεσμα ήταν ο 44χρονος να εγκλωβιστεί ανάμεσα στον θάλαμο και το δάπεδο του ορόφου, υποβάλλοντας τον σε σοβαρότατο τραυματισμό.

Οι κραυγές του προκάλεσαν πανικό σε εργαζόμενους και πελάτες του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο 44χρονος παραμένει διασωληνωμένος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εστιάζοντας στις συνθήκες ασφαλείας και στα πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα.

