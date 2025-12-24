Η παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για αγορές πριν από το διήμερο των επίσημων αργιών. Καταστήματα και σούπερ μάρκετ λειτουργούν με ειδικό εορταστικό ωράριο, ενώ από τις 25 και 26 Δεκεμβρίου τα περισσότερα σημεία λιανικής παραμένουν κλειστά.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ σήμερα

Οι μεγάλες αλυσίδες έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας για την παραμονή των Χριστουγέννων, με στόχο την εξυπηρέτηση του αυξημένου αγοραστικού κοινού:

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

Market In: 08:00 – 21:00

Lidl: 07:45 – 21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 21:00

Ανήμερα τα Χριστούγεννα και τη δεύτερη ημέρα των εορτών (25 και 26 Δεκεμβρίου), όλα τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά.

Εμπορικά καταστήματα και malls

Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν επίσης με εορταστικό ωράριο, το οποίο διαφέρει ανά περιοχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα καταστήματα θα ανοίξουν γύρω στις 10:00 και θα κλείσουν μεταξύ 19:00 και 21:00.

Αρκετοί επαγγελματίες, ωστόσο, επιλέγουν να κατεβάσουν ρολά νωρίτερα, ακόμη και στις 18:00. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται έλεγχος των ανακοινώσεων των τοπικών εμπορικών συλλόγων.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Κλειστά (Αργία)

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Κλειστά (Αργία)

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Κλειστά (Αργία)

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, η αγορά επιστρέφει στο κανονικό της ωράριο.

Τι ισχύει για τις λαϊκές αγορές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προμηθευτούν τρόφιμα και είδη για το γιορτινό τραπέζι.

Αντίθετα, την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν λαϊκές αγορές λόγω αργιών. Οι πωλητές επιστρέφουν κανονικά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

