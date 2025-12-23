Βελτιωμένη εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες η εικόνα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων στην Εθνική Οδός Αθηνών–Λαμίας, μετά τις πρωτοφανείς καθυστερήσεις που προκλήθηκαν νωρίτερα από τα μπλόκα των αγροτών. Αν και η κυκλοφορία παραμένει αυξημένη, σε αρκετά σημεία έχει δοθεί πλέον «ανάσα», με το άνοιγμα επιπλέον λωρίδων.

Ουρές χωρίς προηγούμενο στο Σχηματάρι

Οι πιο δύσκολες στιγμές καταγράφηκαν στο ύψος του Σχηματάρι, όπου οδηγοί και επιβάτες εγκλωβίστηκαν για ώρες. Εικόνες από drone αποτύπωσαν ένα ατελείωτο «ποτάμι» ακινητοποιημένων οχημάτων, με την εθνική οδό να θυμίζει χώρο στάθμευσης, καθώς χιλιάδες πολίτες επιχείρησαν να φύγουν από την Αττική ενόψει των γιορτών.

Ποια τμήματα έχουν ανοίξει

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά σε τμήματα της διαδρομής προς Ριτσώνα και Αμφίκλεια, όπου δόθηκαν στην κυκλοφορία περισσότερες λωρίδες έπειτα από συνεννόηση αγροτών και Τροχαίας. Παράλληλα, σε ορισμένα σημεία εξακολουθούν να υπάρχουν μπλόκα, γεγονός που κρατά την κίνηση αυξημένη και απαιτεί υπομονή από τους οδηγούς.

Σύσταση προς τους οδηγούς

Οι Αρχές καλούν τους εκδρομείς να ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες αιχμής και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας. Αν και το σκηνικό είναι σαφώς καλύτερο σε σχέση με νωρίτερα, η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να χρειαστεί ακόμη χρόνο

