Σε σκηνικό πρωτοφανούς ταλαιπωρίας εξελίχθηκε η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα, με χιλιάδες οδηγούς να εγκλωβίζονται για ώρες στις εθνικές οδούς, μέχρι να δοθεί τελικά το «πράσινο φως» για διέλευση μέσα από τα αγροτικά μπλόκα.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης, έπειτα από πολύωρες διαβουλεύσεις και έντονη πίεση, επετράπη η κυκλοφορία οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, μέσω των μπλόκων που έχουν στηθεί σε Θήβα, Κάστρο, Αταλάντη και Μπράλο. Η απόφαση ήρθε αφού είχε προηγηθεί κυκλοφοριακό χάος τόσο στην εθνική όσο και στις παρακαμπτήριες διαδρομές.

Ουρές χιλιομέτρων και εξαντλητική αναμονή

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφηκε στο ύψος του Σχηματαρίου, όπου οι ουρές εκτείνονταν για χιλιόμετρα. Σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας Αττικής, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, περισσότερα από 21.000 οχήματα αναχώρησαν τόσο από την Αθηνών – Κορίνθου όσο και από την Αθηνών – Λαμίας, με την κίνηση να διοχετεύεται επί ώρες μέσω επαρχιακών και παρακαμπτήριων δρόμων.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς, όπως καταγγέλλεται, η Τροχαία δεν επέτρεπε τη διέλευση μέσα από τα μπλόκα, παρά το γεγονός ότι οι αγρότες δήλωναν πρόθυμοι να ανοίξουν τον δρόμο για τους ταξιδιώτες.

Δύο λωρίδες και σταδιακή αποσυμφόρηση

Μετά τις 17:00 και ενώ η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο, αγρότες και αστυνομία κατέληξαν σε συνεννόηση, ώστε να δοθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε κρίσιμα σημεία, όπως η Θήβα και το Κάστρο. Έτσι, τα οχήματα άρχισαν να κινούνται ξανά στην εθνική οδό, περνώντας μέσα από τα μπλόκα.

Ενδεικτική του κλίματος ήταν η αντίδραση πολλών οδηγών, που κορνάροντας εξέφραζαν τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους προς τους αγρότες, παρά την πολύωρη ταλαιπωρία, απορρίπτοντας –όπως σχολίαζαν– κάθε προσπάθεια «κοινωνικού αυτοματισμού».

«Ταλαιπωρία με κυβερνητική ευθύνη»

Την ίδια ώρα, πλήθος καταγγελιών εκδρομέων κάνει λόγο για ευθύνη της κυβέρνησης και της αστυνομίας στην εικόνα χάους. Χαρακτηριστική είναι μαρτυρία επιβάτιδας ΚΤΕΛ στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, η οποία ανέφερε ότι μετά από αναχώρηση στις 12:30 το μεσημέρι, το λεωφορείο δεν είχε φτάσει ακόμη στη Λαμία, ακολουθώντας συνεχείς εκτροπές μέσω Σχηματαρίου, Θήβας, Αλιάρτου, Λιβαδειάς και Ορχομενού.

Όπως υποστήριξε, τα μπλόκα των αγροτών ήταν ανοιχτά, ωστόσο οι αστυνομικές δυνάμεις κρατούσαν κλειστή την εθνική οδό, οδηγώντας τους ταξιδιώτες σε εξαντλητικές παρακάμψεις.

Η εικόνα από ψηλά

Drone κατέγραψε νωρίτερα ατελείωτες ουρές οχημάτων στην Αθηνών – Λαμίας, με οδηγούς και επιβάτες εγκλωβισμένους επί ώρες, σε μια έξοδο για τις γιορτές που μετατράπηκε σε πραγματικό εφιάλτη.

Η κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθει πλήρως η ομαλότητα, καθώς η έξοδος των εκδρομέων παραμένει σε εξέλιξη.

