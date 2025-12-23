Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε η συμμορία των «τιμωρών». Παγίδες μέσω social και άγριες επιθέσεις

Σοκαριστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτει η δικογραφία για τη δράση συμμορίας ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας αυτοπαρουσιάζονταν ως «αυτόκλητοι τιμωροί», αλλά στην πραγματικότητα παγίδευαν, λήστευαν και κακοποιούσαν τα θύματά τους.

Η υπόθεση αφορά εννέα άτομα, ηλικίας από 16 έως 19 ετών – επτά αγόρια και δύο κορίτσια – για τα οποία σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστείες και σωματικές βλάβες. Η δράση τους εντοπίζεται κυρίως στο άλσος Μετεώρων, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Πώς έστηναν τις παγίδες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο 17χρονες κοπέλες είχαν κεντρικό ρόλο στο σχέδιο. Μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσέγγιζαν άνδρες, κλείνοντας μαζί τους ραντεβού με πρόσχημα ερωτική συνάντηση. Όταν τα θύματα έφταναν στο άλσος Μετεώρων –σε απομονωμένο σημείο– εμφανίζονταν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, τα οποία προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς και ληστείες.

Η συμμορία επιχειρούσε να «ντύσει» τη δράση της με έναν δήθεν τιμωρητικό χαρακτήρα, ισχυριζόμενη ότι στοχοποιεί παιδεραστές. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν αναρτήσει αφίσες με φωτογραφίες ανδρών και την ένδειξη «παιδεραστές», προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις τους.

Βία, εξευτελισμοί και βιντεοσκόπηση

Οι αστυνομικές αρχές εξιχνίασαν τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις επιθέσεων που σημειώθηκαν μέσα στον Νοέμβριο του 2025. Σε μία από τις πιο σοβαρές, τα μέλη της συμμορίας δεν περιορίστηκαν στον ξυλοδαρμό, αλλά ανάγκασαν το θύμα να γδυθεί και κατέγραψαν σε βίντεο τη σκηνή, προσθέτοντας στοιχείο εξευτελισμού στη βίαιη επίθεση.

Η υπόθεση του 27χρονου

Ιδιαίτερη διάσταση δίνει στην υπόθεση το περιστατικό με έναν 27χρονο, ο οποίος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα της συμμορίας. Όταν όμως προσήλθε στις αρχές, συνελήφθη αρχικά για προσέλκυση ανηλίκου για γενετήσιους λόγους, καθώς μία από τις κοπέλες που τον παγίδευσαν ήταν ανήλικη. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και, τελικά, ο 27χρονος αθωώθηκε.

Γνωστοί στις Αρχές

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι πέντε από τα αγόρια της συμμορίας είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις που αφορούσαν ναρκωτικά, σωματικές βλάβες και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, τόσο για την έκταση της βίας μεταξύ ανηλίκων όσο και για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να «νομιμοποιηθεί» εγκληματική δράση πίσω από έναν ψευδεπίγραφο ρόλο «τιμωρού». Οι δικαστικές εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

