Σταδιακή αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας ξεκίνησε το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, έπειτα από πολύωρες ουρές χιλιομέτρων που ταλαιπώρησαν χιλιάδες οδηγούς. Μετά από συνεννόηση της Τροχαίας με τους αγρότες, αποφασίστηκε το άνοιγμα δύο λωρίδων κυκλοφορίας σε κομβικά σημεία της διαδρομής.

Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακές «ανάσες» δόθηκαν σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα, όπου νωρίτερα οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε απέραντα πάρκινγκ. Η κίνηση είχε διοχετευθεί και σε παρακαμπτήριες οδούς, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Διαπραγματεύσεις και σταδιακή απομάκρυνση τρακτέρ

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία εξακολουθεί να διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα, καθώς δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως όλα τα τρακτέρ. Ωστόσο, οι συζητήσεις μεταξύ Τροχαίας και αγροτών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Ανάλογος διάλογος έχει ανοίξει και με τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαια, καθώς η πίεση στο εθνικό δίκτυο παραμένει αυξημένη λόγω της εξόδου των εκδρομέων για τις γιορτές.

«Δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος»

Η Τροχαία ζήτησε επιτακτικά την παραχώρηση επιπλέον λωρίδων, εξαιτίας της πολύωρης αναμονής και της έντονης ταλαιπωρίας των οδηγών. Από την πλευρά τους, οι αγρότες έχουν διαμηνύσει ότι δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να επιβαρυνθούν οι ταξιδιώτες, ειδικά ενόψει Χριστουγέννων.

Ενδεικτική της κατάστασης ήταν η εικόνα στη Ριτσώνα, όπου η ουρά των οχημάτων άγγιξε τα 10 χιλιόμετρα. Πολλοί οδηγοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, ακόμη και μέσω χωματόδρομων, προκειμένου να ξεφύγουν από το πολύωρο μποτιλιάρισμα.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κυκλοφορία αναμένεται να εξομαλυνθεί σταδιακά, εφόσον συνεχιστεί η συνεργασία Τροχαίας και αγροτών.

