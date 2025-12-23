Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μέτρων της Τροχαίας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στα διόδια των Μαλγάρων η κυκλοφορία πραγματοποιείται από δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στο ρεύμα από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη κινούνται τα οχήματα από τρεις λωρίδες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις αποτελούν δημοκρατικό δικαίωμα, ωστόσο εξίσου σημαντικό είναι και το δικαίωμα των πολιτών στην ασφαλή μετακίνηση. Όπως διευκρίνισε, η Τροχαία δεν μπορεί να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα βαρέων, σε σημεία όπου βρίσκονται τρακτέρ, γεγονός που οδηγεί σε περιορισμούς σε μεγάλα τμήματα των εθνικών οδών.

Πού υπάρχουν μπλόκα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στη Δυτική Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας βρίσκεται στον Ε65 στην Καρδίτσα, ενώ κινητοποιήσεις καταγράφονται και στα διόδια Λόγγου στα Τρίκαλα. Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Στη Θήβα, οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκο, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση των πολιτών, δηλώνοντας ότι παραμένουν στο σημείο επ’ αόριστον.

Στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τα Μάλγαρα, πραγματοποιήθηκαν δίωροι αποκλεισμοί στη Χαλκηδόνα και στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, ενώ κλειστή παραμένει η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια.

Στην Κομοτηνή, οι αγρότες του δυτικού κόμβου της Εγνατίας Οδού αποφάσισαν να ανοίξουν τον δρόμο από τις 23 έως τις 26 Δεκεμβρίου, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Στη Σιάτιστα, οι αγρότες ήραν τον αποκλεισμό για τα φορτηγά, ενώ στους Ευζώνους και στη Νίκη ανεστάλησαν οι κινητοποιήσεις έως τις 26 Δεκεμβρίου. Αντίθετα, στον Προμαχώνα και την Εξοχή συνεχίζονται στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, με τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα να παραμένει ανοιχτός για τα φορτηγά τις γιορτινές ημέρες.

Στην Πάτρα, οι αγρότες της Αχαΐας αποφάσισαν να διατηρήσουν κλειστή την Περιμετρική Οδό στο ύψος της Εγλυκάδας, με κλιμάκιο της Τροχαίας και της Ολυμπίας Οδού να πραγματοποιεί αυτοψία για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, καθώς οι αλλαγές παραμένουν δυναμικές ενόψει των εορτών.

