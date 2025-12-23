# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Δύο περιστατικά με ασανσέρ στην Αττική – Τραυματίας άνδρας, απεγκλωβίστηκε γυναίκα

Δύο διαφορετικά περιστατικά με ανελκυστήρες σημειώθηκαν σε περιοχές της Αττικής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα και τον απεγκλωβισμό μίας γυναίκας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Το πρώτο συμβάν καταγράφηκε στα Ιλίσια, όπου ένας άνδρας εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα και έπεσε στο κενό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματία.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία γυναίκα από ανελκυστήρα που είχε ακινητοποιηθεί.

Και στα δύο περιστατικά, οι τραυματίες παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ τα αίτια των συμβάντων διερευνώνται.

