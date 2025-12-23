Χριστούγεννα 2025: Με τροποποιήσεις τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Σε ισχύ τίθενται ειδικές ρυθμίσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική ενόψει των Χριστουγέννων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αλλά και την προσαρμογή σε έργα και εκδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρονικά διαστήματα, με προσωρινές τροποποιήσεις σε επιμέρους γραμμές.

Ποιες αλλαγές ισχύουν ανά ημέρα

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προβλέπεται μερική και προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 400 και Χ95 στον Δήμο Αθηναίων, κατά τις ώρες 01:00 έως 05:00, λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Την ίδια ημέρα, η γραμμή 862 θα ακολουθήσει διαφοροποιημένη διαδρομή από 08:00 έως 15:00, εξαιτίας εργασιών στην οδό Θείρων, στον Δήμο Ελευσίνας.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου, η λεωφορειακή γραμμή 704 θα υποστεί προσωρινή τροποποίηση στο δρομολόγιό της, από 11:00 έως 14:00, στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Πώς θα λειτουργούν τα ΜΜΜ στις αργίες

Τις ημέρες 25 και 26 Δεκεμβρίου, όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών, κάτι που σημαίνει αραιότερα δρομολόγια σε σύγκριση με τις καθημερινές.

Επιπλέον, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών στον Δήμο Πειραιά, η λεωφορειακή γραμμή 826 θα τροποποιηθεί προσωρινά από 07:00 έως 15:00.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις αλλαγές στα δρομολόγια και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα τις ημέρες των γιορτών, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και περιττή ταλαιπωρία.

