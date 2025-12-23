Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλέξης Τσικόπουλος, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, με την οικογένειά του να βιώνει για 17η συνεχόμενη ημέρα την αγωνία για την τύχη του.

Ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν εξαφανιστεί. Κατά την επικοινωνία αυτή, του ανέφερε ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά και του ζήτησε να μεταβεί άμεσα στην Κρήτη. Ωστόσο, πριν προλάβει ο πατέρας του να φτάσει στο νησί, ο 33χρονος είχε ήδη χαθεί από κάθε ίχνος.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε στον Αποκόρωνα

Το όχημα του αγνοούμενου εντοπίστηκε στον Αποκόρωνας Χανίων, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο 33χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και συνέχισε με τα πόδια, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί κάποιο επιπλέον ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

Εντατικές έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και διεξάγονται από την Ελληνική Αστυνομία, με τη συνδρομή της Πυροσβεστική Υπηρεσία και κλιμακίου της ΕΜΑΚ, το οποίο επιχειρεί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται drones για εναέρια έρευνα σε δύσβατες ή απομονωμένες περιοχές.

Μέχρι στιγμής, παρά τη διεύρυνση της ακτίνας των ερευνών, δεν έχει εντοπιστεί κανένα νέο στοιχείο που να οδηγεί στον 33χρονο.

Έκκληση της οικογένειας – Silver Alert

Η μητέρα του γιατρού βρίσκεται στην Κρήτη και συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες αναζήτησης, ενώ η οικογένεια απευθύνει δημόσια έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει ή έχει δει κάτι σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι για τον Αλέξη Τσικόπουλο έχει εκδοθεί σήμα Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής (τηλ. 1065), προκειμένου να κινητοποιηθεί το ευρύτερο κοινό για τον εντοπισμό του.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες και την αγωνία για την τύχη του 33χρονου γιατρού να κορυφώνεται όσο περνούν οι ημέρες χωρίς κανένα σημάδι ζωής.

