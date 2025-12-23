Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Ρεκόρ επιβατικής κίνησης με 34 εκατ. επιβάτες το 2025

Με νέο ιστορικό υψηλό στην επιβατική κίνηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025 για τον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του αεροδρομίου αλλά και τη συνολική ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, το έτος κλείνει με 34 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 31,9 εκατ. το 2024, καταγράφοντας σημαντική άνοδο και νέο ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο της χώρας.

Η εικόνα του 2025 και η «επόμενη μέρα»

Κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του αεροδρομίου προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ο απερχόμενος CEO Γιάννης Παράσχης, ο διάδοχός του Γιώργος Καλλιμασιάς, που αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Φεβρουαρίου, καθώς και η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Ιωάννα Παπαδοπούλου, υπογράμμισαν ότι η πορεία του ΔΑΑ αντικατοπτρίζει τη μεταπανδημική ανάκαμψη της χώρας και την αυξημένη ταξιδιωτική δραστηριότητα των Ελλήνων.

«Το 2025 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για το αεροδρόμιο της Αθήνας», ανέφερε ο κ. Παράσχης, επισημαίνοντας ότι η άνοδος οφείλεται τόσο στη γενικότερη θετική εικόνα της Ελλάδας όσο και στη σαφή αύξηση των εγχώριων ταξιδιών.

Επενδύσεις και αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση

Όπως σημείωσε, το αεροδρόμιο εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση, με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε εξέλιξη. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι ξένοι μέτοχοι επέλεξαν τον νέο CEO μέσα από την υπάρχουσα ηγετική ομάδα, εκφράζοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στη μέχρι σήμερα πορεία του οργανισμού.

Ο κ. Παράσχης δήλωσε ότι θα παραμείνει στο αεροδρόμιο με συμβουλευτικό ρόλο, παραδίδοντας τη σκυτάλη στη νέα διοίκηση, τονίζοντας τη συμβολή του ΔΑΑ στην ενίσχυση της Αθήνας ως βιώσιμου και διεθνώς ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού.

Οι προκλήσεις των επόμενων ετών

Από την πλευρά του, ο νέος CEO κ. Καλλιμασιάς, με παρουσία στον οργανισμό από το 1999 και στενή συνεργασία με τον κ. Παράσχη από το 2005, ανέφερε ότι παραλαμβάνει έναν οργανισμό υψηλής επιχειρησιακής ωριμότητας, αλλά και μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις.

Η σημαντικότερη αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης των εγκαταστάσεων. Ήδη έχει ανατεθεί το έργο για νέο χώρο στάθμευσης, ενώ επόμενο βήμα αποτελεί η ανάθεση της συνολικής επέκτασης του κεντρικού τέρμιναλ, ένα έργο ύψους 1 δισ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2032. Κατά τη διάρκεια των έργων, ωστόσο, θα παραδίδονται σταδιακά επιμέρους υποδομές.

Ο κ. Καλλιμασιάς δεν έκρυψε ότι κατά την περίοδο των κατασκευών θα υπάρξει προσωρινή ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, σημειώνοντας όμως ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα πλήρως αναβαθμισμένο, σύγχρονο και λειτουργικά αποδοτικό αεροδρόμιο.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, αυτή η μετάβαση αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τα επόμενα χρόνια, σε μια περίοδο όπου η επιβατική κίνηση συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά υψηλά.

