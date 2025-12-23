Μπλόκα αγροτών: Χριστούγεννα χωρίς αποκλεισμούς σε Ευζώνους και Νίκη – Τι αποφασίστηκε για Προμαχώνα

Διαφοροποιημένη εικόνα παρουσιάζουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα τελωνεία της χώρας ενόψει των Χριστουγέννων, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών, χωρίς ωστόσο να μπαίνουν οριστικά στον «πάγο» οι δράσεις των παραγωγών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στα μπλόκα των συνόρων, στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων κατά την εορταστική περίοδο.

Απομάκρυνση τρακτέρ στους Ευζώνους

Ειδικότερα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχωρούν σε απομάκρυνση των τρακτέρ και των αγροτικών οχημάτων από το κέντρο του οδοστρώματος, τοποθετώντας τα δεξιά και αριστερά, ώστε να απελευθερωθούν πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας. Η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων θα πραγματοποιείται χωρίς εμπόδια.

Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, οι συμμετέχοντες παραμένουν στο μπλόκο και συνεχίζουν τις βάρδιες τους, περνώντας τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή κυκλοφορία.

Χωρίς αποκλεισμούς έως τις 26/12 στη Νίκη

Αντίστοιχα, στο τελωνείο της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26 Δεκεμβρίου. Για σήμερα, ωστόσο, οι αγρότες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, όπου έχει προγραμματιστεί παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας, χωρίς να υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας.

Συμβολικός αποκλεισμός στον Προμαχώνα

Διαφορετική είναι η εικόνα στον Προμαχώνα, όπου σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι. Στη δράση συμμετέχουν περισσότερα τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν στα άκρα του δρόμου, καθώς έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα παρέμβαση, ώστε ο δρόμος να παραμείνει ανοιχτός για τους εκδρομείς των εορτών. Ανήμερα των Χριστουγέννων θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων από τις 26 Δεκεμβρίου και μετά.

Σε ισχύ ο αποκλεισμός στην Εξοχή

Την ίδια ώρα, παραμένει σε ισχύ ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στο τελωνείο της Εξοχής, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Ο αποκλεισμός ξεκίνησε χθες στις 12:00 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας.

Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Η εικόνα στα σύνορα παραμένει ρευστή, με τις τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων να μετατίθενται για μετά τις γιορτές.







