Παραμονή Χριστουγέννων: Μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Λίγες μόνο ώρες απομένουν για τις τελευταίες αγορές των Χριστουγέννων, καθώς αύριο Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με βάση το εορταστικό ωράριο. Οι καταναλωτές καλούνται να οργανώσουν έγκαιρα τις αγορές τους, αφού ακολουθούν δύο συνεχόμενες ημέρες αργίας.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα) όσο και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων), σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα.

Τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ την Τετάρτη 24/12

Τα μεγάλα δίκτυα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, ως εξής:

- Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

- ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

- Market In: 08:00 – 21:00

- LIDL: 07:45 – 21:00

- Μασούτης: 08:00 – 20:00

- Κρητικός: 08:00 – 21:00

Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα

Τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα θα λειτουργήσουν επίσης με εορταστικό ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται:

- Ελάχιστο ωράριο: 10:00 – 19:00

- Μέγιστο ωράριο: 10:00 – 21:00

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, γι’ αυτό συνιστάται στους καταναλωτές να ελέγχουν τα ωράρια των καταστημάτων που τους ενδιαφέρουν.

Κλειστά ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Την 25η και 26η Δεκεμβρίου, όλα τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω επίσημων αργιών.

Το εορταστικό ωράριο των επόμενων ημερών

- Τρίτη 23 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

- Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

- Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Αργία

- Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Αργία

- Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

- Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

- Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

- Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

- Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

- Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Αργία

- Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Χρήσιμο για τους καταναλωτές

Αν δεν έχετε ολοκληρώσει τις αγορές σας, η παραμονή είναι ουσιαστικά η τελευταία ευκαιρία πριν από το διήμερο των αργιών. Εσείς είστε έτοιμοι ή θα τρέχετε τελευταία στιγμή;

