Ένα περιστατικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο καταγράφηκε στην Αττική, όταν οδηγός υπερπολυτελούς αυτοκινήτου επέλεξε έναν μάλλον… ασυνήθιστο τρόπο για να αποφύγει έλεγχο αλκοτέστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιοκτήτης Lamborghini Urus, αξίας τουλάχιστον 300.000 ευρώ, σταμάτησε το όχημά του μπροστά σε στάση λεωφορείου, μόλις αντιλήφθηκε ότι περίπου 50 μέτρα πιο κάτω είχε στηθεί μπλόκο της Τροχαίας για αλκοολομέτρηση. Ο οδηγός εγκατέλειψε το super-car και απομακρύνθηκε πεζός, προφανώς για να αποφύγει τον έλεγχο, καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, παρότι –όπως αναφέρεται– είχε καταναλώσει ποτό αρκετές ώρες νωρίτερα.

Οι αστυνομικοί του μπλόκου αντιλήφθηκαν άμεσα τι είχε συμβεί. Το όχημα θεωρήθηκε ότι παρακώλυε την κυκλοφορία, αφαιρέθηκαν οι πινακίδες και μεταφέρθηκε με γερανό. Αυτή τη στιγμή, η Lamborghini βρίσκεται σε φυλασσόμενο χώρο στάθμευσης στην Αθήνα, έως ότου εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης της για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα στοιχεία των ελέγχων στην Αττική

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., στο διάστημα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Δεκεμβρίου 2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, διενεργήθηκαν 19.712 έλεγχοι αλκοολομέτρησης.

Από αυτούς:

- Βεβαιώθηκαν 262 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

- 7 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς η ένδειξη ξεπερνούσε τα 0,60 mg/l

Ένα περιστατικό που προκαλεί συζήτηση

Το γεγονός ότι ένα όχημα τέτοιας αξίας εγκαταλείφθηκε στη μέση του δρόμου για να αποφευχθεί ένας έλεγχος έχει ήδη προκαλέσει έντονο σχολιασμό. Το ερώτημα παραμένει: άξιζε το ρίσκο;

