Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δράση οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, το οποίο στρατολογούσε ανήλικους μαθητές και τους χρησιμοποιούσε ως «βαποράκια» μέσα και γύρω από σχολικά συγκροτήματα. Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχία και σκληρούς κανόνες, ενώ δεν δίσταζε να βασανίζει παιδιά που δεν συμμορφώνονταν με τις εντολές της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κύκλωμα είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε σχολεία και πλατείες στα Άνω Πατήσια, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα, διακινώντας κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη. Στην κορυφή της οργάνωσης φέρεται να βρισκόταν ένας 20χρονος αλλοδαπός, γνωστός με τα προσωνύμια «Φρατέλο» και «Μπάτσι», ο οποίος επέβαλλε την εξουσία του με βία και εξευτελισμούς.

Ο φερόμενος ως αρχηγός, σύμφωνα με τις αρχές, τιμωρούσε τους ανήλικους όταν δεν εκτελούσαν τις εντολές του, ασκώντας σωματική βία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαναγκάζοντάς τους ακόμη και σε χρήση ναρκωτικών. Δίπλα του δρούσε ένας 19χρονος υπαρχηγός, ο οποίος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε κεντρική «καβάτζα» αποθήκευσης των ουσιών.

Από εκεί γινόταν η διανομή προς τα χαμηλότερα μέλη της οργάνωσης, βάσει σχεδίου που είχε καταρτιστεί από την ηγεσία. Οι συναντήσεις και η κατανομή των ρόλων πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε πάρκο της περιοχής των Πατησίων.

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αντιμετώπιση όσων θεωρούνταν «απείθαρχοι». Σε περιπτώσεις άρνησης ή καθυστέρησης εκτέλεσης καθηκόντων, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, μαζί με άλλα μέλη, προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς ως μέσο εκφοβισμού. Σε μία από τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις, ανήλικος φέρεται να υπέστη βασανιστική μεταχείριση, με αναμμένο τσιγάρο να σβήνεται στο χέρι του.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα όπως «Ζούμπο», «Κοντός», «Πίπης», «Φέσι», «Νίτσε» και «Φλόρι», επιχειρώντας να καλύψουν τη δράση τους. Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε την πλήρη δομή του κυκλώματος.

Μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών, σύμφωνα με ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε σχολεία και δημόσιους χώρους στις τρεις περιοχές της Αττικής.

Η εξάρθρωση της οργάνωσης έβαλε τέλος σε μία υπόθεση που προκαλεί σοκ, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα της εκμετάλλευσης ανηλίκων από το οργανωμένο έγκλημα.

