Πότε κλείνουν οι τράπεζες τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, αρκετοί πολίτες αναζητούν έγκαιρη ενημέρωση για το πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα λειτουργίας των τραπεζών, ώστε να προγραμματίσουν τις συναλλαγές τους χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με το επίσημο ημερολόγιο τραπεζικών αργιών για το 2025, τα τραπεζικά καταστήματα σε όλη τη χώρα δεν θα λειτουργήσουν για δύο ημέρες κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Οι ημέρες που θα είναι κλειστές οι τράπεζες τα Χριστούγεννα 2025



- Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2025 – Χριστούγεννα

- Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2025 – Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων

Πρόκειται για επίσημες τραπεζικές αργίες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές από τα φυσικά καταστήματα σε καμία περιοχή της χώρας. Συνολικά, μέσα στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές για δύο ημέρες.

Κλειστές και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους

Το πρόγραμμα αργιών συνεχίζεται και με την έλευση του 2026. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες δεν θα λειτουργήσουν:

- Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 – Πρωτοχρονιά

- Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 – Θεοφάνια

Και οι δύο ημερομηνίες αποτελούν επίσημες τραπεζικές αργίες.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι πελάτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες συναλλαγές τους πριν από τις αργίες. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εορτών, οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως το e-banking και το mobile banking, παραμένουν συνήθως διαθέσιμες, επιτρέποντας πληρωμές και βασικές κινήσεις ακόμα και όταν τα καταστήματα είναι κλειστά.

Έχετε προγραμματίσει τις οικονομικές σας υποχρεώσεις για τις γιορτές ή θα τις αφήσετε για… μετά τα Φώτα; Οι ημερομηνίες είναι γνωστές – ο σωστός προγραμματισμός είναι το κλειδί.

