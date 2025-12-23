Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμη και μέσα στις ημέρες των Χριστουγέννων δηλώνουν οι αγρότες, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα μπλόκα δεν πρόκειται να λυθούν. Παράλληλα, προχωρούν σε κινήσεις που στόχο έχουν να μειώσουν την ταλαιπωρία των πολιτών ενόψει της εορταστικής εξόδου.

Όπως τονίζουν, το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν θα τους βρει στους δρόμους, δίπλα στα τρακτέρ, ωστόσο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έχουν αποφασίσει να αναδιατάξουν τα οχήματά τους. Συγκεκριμένα, τα αγροτικά μηχανήματα θα μετακινηθούν προς τα άκρα των οδικών αξόνων, ώστε να δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες εμφανίζονται κατηγορηματικοί ως προς τη συνέχιση του αγώνα τους. Όπως υπογραμμίζουν, δεν υπάρχει καμία πρόθεση αποχώρησης από τα μπλόκα, ενώ προειδοποιούν πως, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους, οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν. «Όσοι πιστεύουν ότι τα μπλόκα θα διαλυθούν, κάνουν λάθος», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της Τροχαίας, έχει τεθεί ως βασική προϋπόθεση για την ομαλή κυκλοφορία η πλήρης απομάκρυνση των τρακτέρ από την Εθνική Οδό, τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, αλλά και από τους χώρους όπου οι αγρότες διανυκτερεύουν εδώ και περισσότερες από τρεις εβδομάδες. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η εικόνα στα μπλόκα διαφέρει ανά περιοχή. Στη Στερεά Ελλάδα, το μπλόκο της Θήβας παραμένει σε πλήρη ισχύ, με την Εθνική Οδό στο συγκεκριμένο σημείο να αναμένεται να παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών. Αντίστοιχα, αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία, τόσο στο μεγάλο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 όσο και στα διόδια του Λόγγου στα Τρίκαλα, όπου αποφασίστηκε να παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση από τις 23 Δεκεμβρίου.

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι αγρότες στο μπλόκο του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, ανακοίνωσαν ότι ο αυτοκινητόδρομος θα ανοίξει από τις 23 έως και τις 26 Δεκεμβρίου, σε μια προσπάθεια να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Το σκηνικό παραμένει δυναμικό και ρευστό, με την εορταστική έξοδο να εξελίσσεται υπό αυξημένη επιτήρηση. Οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν αν η εύθραυστη ισορροπία στους δρόμους θα διατηρηθεί ή αν οι κινητοποιήσεις θα οδηγηθούν σε νέα κλιμάκωση.

