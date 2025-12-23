Σε τροχιά πλήρους εφαρμογής μπαίνει το νέο σύστημα «έξυπνης» επιτήρησης της Τροχαίας, με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης να αναλαμβάνουν ρόλο ψηφιακού ελεγκτή στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η παραβατικότητα παραμένει υψηλή, με χιλιάδες οδηγούς να καταγράφονται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Μόλις στις πρώτες ημέρες πιλοτικής λειτουργίας, το σύστημα κατέγραψε περίπου 2.500 παραβάσεις. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενώ έντονο προβληματισμό προκαλεί και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία οκτώ κάμερες νέας γενιάς, τοποθετημένες σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, όπως οι λεωφόροι Πανεπιστημίου, Μεσογείων, Συγγρού, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και Κηφισίας. Οι συσκευές αυτές αξιοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης και μπορούν να αναγνωρίζουν αυτόματα παραβάσεις όπως η μη χρήση ζώνης ή κράνους, η ομιλία στο κινητό, η υπέρβαση ορίων ταχύτητας και το πέρασμα με κόκκινο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της λεωφόρου Συγγρού, όπου σε ελάχιστο χρόνο εντοπίστηκαν πάνω από 1.000 οδηγοί να κρατούν κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγούσαν, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο συχνές –και επικίνδυνες– συνήθειες στους αστικούς δρόμους.

Το σχέδιο προβλέπει σημαντική επέκταση του δικτύου. Συνολικά εκτιμάται ότι θα λειτουργούν περίπου 3.000 κάμερες σε όλη την Αττική: 2.000 σε σταθερά σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, 500 επάνω σε λεωφορεία για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων και επιπλέον εκατοντάδες από την Περιφέρεια για την παρακολούθηση της ταχύτητας.

Όσον αφορά τις κλήσεις, οι πρώτες ειδοποιήσεις αναμένεται να αποσταλούν από τα μέσα Ιανουαρίου. Με την ενεργοποίηση του ενιαίου ψηφιακού συστήματος, οι παραβάτες θα λαμβάνουν άμεσα ειδοποίηση στο κινητό τους, με δυνατότητα να δουν φωτογραφικό ή βιντεοληπτικό υλικό της παράβασης. Παράλληλα, θα προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή ένστασης εντός 13 ημερών, καθώς και δυνατότητα ραντεβού με αρμόδιο αξιωματικό, εφόσον το επιθυμούν.

Στόχος, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, δεν είναι η εισπρακτική λογική αλλά η ουσιαστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Όπως επισημαίνεται, κάθε παράβαση στον δρόμο δεν αφορά μόνο τον οδηγό αλλά θέτει σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους χρήστες, σε μία χώρα όπου ο ημερήσιος απολογισμός θυμάτων της ασφάλτου παραμένει βαρύς.

Οι νέες κάμερες, πάντως, έχουν σχεδιαστεί ώστε να καταγράφουν τις παραβάσεις χωρίς να αποτυπώνουν το πρόσωπο του οδηγού, καθώς η λήψη γίνεται από το πίσω μέρος του οχήματος. Έτσι, διασφαλίζεται η προστασία προσωπικών δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται ο έλεγχος στους δρόμους.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η ψηφιακή Τροχαία μπορεί να αλλάξει οδηγική νοοτροπία ή αν τα «ραβασάκια» θα συνεχίσουν να πέφτουν βροχή.

