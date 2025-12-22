Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος ενός βρέφους μόλις πέντε μηνών στην Αττική, το οποίο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του. Η οικογενειακή τραγωδία συνοδεύεται πλέον από βαριές καταγγελίες και έντονη σύγκρουση, με τη γιαγιά του παιδιού να αφήνει ανοιχτά αιχμές εις βάρος του 19χρονου πατέρα.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η γιαγιά του βρέφους ξέσπασε δημό questioning the circumstances of the θανάτου, δηλώνοντας πως φοβάται ότι δεν πρόκειται για ένα τυχαίο ή ανεξήγητο περιστατικό.

«Παρά τις προειδοποιήσεις, κοιμόντουσαν όλοι μαζί»

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, στο σπίτι υπήρχαν λίκνα για τα δίδυμα μωρά, ωστόσο οι γονείς επέλεγαν να κοιμούνται όλοι μαζί στο ίδιο κρεβάτι. Όπως ανέφερε, είχε επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία της, τονίζοντας πως αυτή η πρακτική ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

«Τα μωρά θέλουν τον χώρο τους. Δεν είναι σωστό να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς. Είναι ανεπίτρεπτο», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιμένοντας πως ο πατέρας «κοιμάται πολύ βαριά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα μπορούσε να είχε τραγικές συνέπειες.

Η οργή της κορυφώθηκε με τη φράση:

«Κάνουμε υποθέσεις, αλλά αν είναι αυτό που υποψιάζομαι, δεν θα το αφήσω έτσι».

Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα ιατρικά δεδομένα

Το βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα το πρωί της Παρασκευής στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, χωρίς οι γιατροί να μπορέσουν να παρέμβουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μητέρα ανέφερε πως το παιδί ήταν ζωντανό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και το πρόσφατο ιατρικό ιστορικό του βρέφους.

Φιλικό πρόσωπο της οικογένειας αποκάλυψε ότι το παιδί είχε νοσηλευτεί πρόσφατα σε παιδιατρικό νοσοκομείο λόγω ουρολοίμωξης, όπου υποβλήθηκε σε εκτεταμένες εξετάσεις. Όπως υποστήριξε, από τους ελέγχους δεν προέκυψε κάποιο σοβαρό παθολογικό πρόβλημα που θα μπορούσε να εξηγήσει αιφνίδιο θάνατο.

Η έρευνα σε εξέλιξη και η οικογένεια στα όρια

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Μέχρι τότε, κανένα ενδεχόμενο δεν αποκλείεται.

Την ίδια στιγμή, η τραγωδία έχει πυροδοτήσει έντονη ρήξη στο οικογενειακό περιβάλλον, με τη γιαγιά να δηλώνει πως η σχέση των δύο νεαρών γονέων δύσκολα θα αντέξει μετά από όσα συνέβησαν.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και εξελίσσεται, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί με σοκ μια τραγωδία που θέτει ξανά στο επίκεντρο το ζήτημα της ασφάλειας των βρεφών στον ύπνο και τις πρακτικές συγκατοίμησης.

