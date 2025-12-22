Συναγερμός στον Ηλεκτρικό: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση στις ράγες στα Κάτω Πατήσια – Ποιοι σταθμοί έκλεισαν

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου, στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, προκαλώντας αναστάτωση στο επιβατικό κοινό και προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 1.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας έπεσε στις ράγες στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της γραμμής, με τους επιβάτες να ενημερώνονται για καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Πώς κινούνται τα δρομολόγια

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΤΑΣΥ ανέφερε ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 διεξάγεται προσωρινά στα τμήματα Κηφισιά – Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω του συμβάντος στον σταθμό Κάτω Πατήσια.

Παράλληλα, εκτός λειτουργίας τέθηκαν προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η ΣΤΑΣΥ καλεί το επιβατικό κοινό να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την επαναλειτουργία των σταθμών και την ομαλοποίηση των δρομολογίων.

Διαβάστε ακόμα: «Ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη»: Τι λέει η μητέρα του νεκρού βρέφους