# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Συναγερμός στα Κάτω Πατήσια: Άτομο έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού

Συναγερμός στα Κάτω Πατήσια: Άτομο έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στα Κάτω Πατήσια. Άτομο έπεσε στις ράγες του σταθμού του ΗΣΑΠ. Αυτή την ώρα γίνεται προσπάθεια ανάσυρσής του και ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ούτε για το εάν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο μηχανές και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 Λόγω του περιστατικού υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας συρμών. Η κυκλοφορία των συρμών γίνεται από Πειραιά μέχρι Αττική και από Κηφισιά μέχρι Άγιο Ελευθέριο.

Διαβάστε ακόμα: Ληστεία-μαμούθ με λεία 180.000 ευρώ από υπάλληλο εταιρείας.: Πώς η πολυτελής ζωή «έκαψε» τους δράστες

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θλίψη στο Χόλιγουντ: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο ηθοποιός του The Wire, Τζέιμς Ράνσον
ShowBiz

Θλίψη στο Χόλιγουντ: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο ηθοποιός του The Wire, Τζέιμς Ράνσον

Μπενίτεθ μετά την ήττα στην Τούμπα: Υπάρχει χάσμα με τους μεγάλους – Ενίσχυση τον Ιανουάριο για τον Παναθηναϊκό
Αθλητικά

Μπενίτεθ μετά την ήττα στην Τούμπα: Υπάρχει χάσμα με τους μεγάλους – Ενίσχυση τον Ιανουάριο για τον Παναθηναϊκό

Μαγικό ανάποδο ψαλίδι από τον Ελ Κααμπί: Γκολ - ποίημα στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα
Αθλητικά

Μαγικό ανάποδο ψαλίδι από τον Ελ Κααμπί: Γκολ - ποίημα στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα

Αλλάζει ημερομηνία ο τελικός του The Voice: Η ανακοίνωση Καπουτζίδη on air και τα σχόλια των coaches
Media

Αλλάζει ημερομηνία ο τελικός του The Voice: Η ανακοίνωση Καπουτζίδη on air και τα σχόλια των coaches

Στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα οι αγρότες: Κλείνουν σήμερα τις σήραγγες των Τέμπη – Αλλαγές στην κυκλοφορία
Κοινωνία

Στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα οι αγρότες: Κλείνουν σήμερα τις σήραγγες των Τέμπη – Αλλαγές στην κυκλοφορία