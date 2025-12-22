Συναγερμός στα Κάτω Πατήσια: Άτομο έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στα Κάτω Πατήσια. Άτομο έπεσε στις ράγες του σταθμού του ΗΣΑΠ. Αυτή την ώρα γίνεται προσπάθεια ανάσυρσής του και ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ούτε για το εάν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο μηχανές και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Λόγω του περιστατικού υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας συρμών. Η κυκλοφορία των συρμών γίνεται από Πειραιά μέχρι Αττική και από Κηφισιά μέχρι Άγιο Ελευθέριο.

