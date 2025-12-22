Θανατηφόρο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στις Σέρρες: 50χρονος σκοτώθηκε μετά από παράσυρση αυτοκινήτου

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο νομό Σέρρες, όταν οδηγός ηλεκτρικού πατινιού έχασε τη ζωή του ύστερα από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:30 στην επαρχιακή οδό Ψυχικού – Πεθελινού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Παραλίμνιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο παρέσυρε το ηλεκτρικό πατίνι που κινούνταν στον δρόμο, με αποτέλεσμα ο αναβάτης του να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το θύμα ήταν άνδρας 50 ετών, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διέμενε μόνιμα στην Ελλάδα. Εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής και, παρά την άμεση κινητοποίηση, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα σοβαρών ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα με ηλεκτρικά πατίνια στο οδικό δίκτυο.

