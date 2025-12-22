Ανακοίνωση με σκληρές αιχμές κατά της κυβέρνησης εξέδωσε ο Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, με αφορμή τον έλεγχο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα μέλη του Συλλόγου κάνουν λόγο για εχθρική στάση, επισημαίνοντας ότι η χρονική στιγμή του ελέγχου συμπίπτει με τη στιγμή που οι συγγενείς των θυμάτων βρίσκονταν στο δικαστήριο, στη διαδικασία που αφορά τα χαμένα και αλλοιωμένα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

«Στέλνει σαφές μήνυμα»

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η συγκεκριμένη συγκυρία «στέλνει σαφές μήνυμα», ενώ ξεκαθαρίζεται πως, παρά τις πιέσεις, ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν σταματά.

«Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, είναι μακριά γελασμένοι. Δεν τρομοκρατούμαστε! Δε σταματάμε! Συνεχίζουμε!», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Αίσθηση από την απουσία υπογραφής Καρυστιανού

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι την ανακοίνωση δεν υπογράφει η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού. Το τελευταίο 24ωρο, η κ. Καρυστιανού έχει δεχθεί εσωτερική κριτική – ακόμη και από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου – με φόντο φήμες περί δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά σε διαφοροποίηση από τις θέσεις της προέδρου, ενώ το περιεχόμενο της δήλωσης εμφανίζεται σε πλήρη ταύτιση με τη δημόσια στάση της.

«Έχουμε απέναντί μας ένα εχθρικό κράτος»

Στο πλήρες κείμενο της κοινής δήλωσης, τα μέλη του Συλλόγου σημειώνουν:

«Σαν να μην έφταναν οι συστηματικές μεθοδεύσεις, η προσπάθεια συγκάλυψης και τα συνεχόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών, η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Όλως τυχαίως (!) αποφάσισε να στείλει τον ΣΔΟΕ για έλεγχο στο γραφείο του Συλλόγου μας, ακριβώς την ημέρα που δίναμε μεγάλη μάχη για να γίνουμε δεκτοί ως υποστηρίζοντες την κατηγορία στη δίκη για τις αλλοιώσεις, τις καθυστερήσεις και τα “παιχνίδια” με το βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας».

Και προσθέτουν:

«Προφανώς και δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω ελέγχου, αλλά η σημειολογία της συγκυρίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος».

Ποιοι υπογράφουν

Την ανακοίνωση υπογράφουν:

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχματζίδης, Μέλος

Το μήνυμα του Συλλόγου είναι σαφές: παρά τους ελέγχους και τις πιέσεις που –όπως υποστηρίζουν– δέχονται, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για δικαίωση.

