Με ένα εντυπωσιακό κομβόι από τρακτέρ, οι αγρότες έφτασαν στην κοιλάδα των Τεμπών και προχώρησαν σε κινητοποίηση στις σήραγγες, οι οποίες είχαν κλείσει κατά τη διάρκεια της δράσης. Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα, οι σήραγγες άνοιξαν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και ο δρόμος δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία.

Το κομβόι και η άφιξη στις σήραγγες

Το κομβόι των τρακτέρ ξεκίνησε από τη Λάρισα και έφτασε στο ύψος των σηράγγων των Τεμπών λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι. Τα αγροτικά μηχανήματα παρατάχθηκαν μπροστά από τις εισόδους των τούνελ, με την κυκλοφορία να διακόπτεται στο σημείο.

Την κινητοποίηση κατέγραψε από αέρος drone του Orange Press Agency, αποτυπώνοντας το μέγεθος της παρουσίας των αγροτών στην Εθνική Οδό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών, ο αποκλεισμός αφορούσε τα φορτηγά οχήματα. Ωστόσο, με απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. και για λόγους ασφάλειας, εφαρμόστηκε εκτροπή της κυκλοφορίας και για τα Ι.Χ., με την Εθνική Οδό να παραμένει χωρίς κίνηση για ώρες, εκτός του σημείου της συγκέντρωσης.

Οι δηλώσεις από το σημείο

«Βρισκόμαστε στη σήραγγα των Τεμπών. Συνεχίζουμε και στέλνουμε ευχές για καλά Χριστούγεννα σε όλο τον ελληνικό λαό. Παραμένουμε μέχρι να δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων», δήλωσε ο Θοδωρής Γεωργαδάκης.

Όπως ανέφερε, η κινητοποίηση είχε αποφασιστεί στο μπλόκο της Νίκαιας και είχε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε ότι μετά τις γιορτές οι αγρότες θα επανέλθουν με νέες δράσεις.

Άνοιξαν οι σήραγγες το απόγευμα

Λίγο μετά τις 16:00, τα τρακτέρ αποχώρησαν από τις εισόδους των σηράγγων και οι σήραγγες των Τεμπών άνοιξαν κανονικά, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού.

Αμέσως μετά, οι αγρότες κατευθύνθηκαν στο μνημείο των Τεμπών, όπου απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας. Στο σημείο βρέθηκαν και ιδιοκτήτες ταξί από τον Βόλο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Η θέση της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι οι ρυθμίσεις και οι εκτροπές της κυκλοφορίας έγιναν αποκλειστικά για λόγους οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας πως η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων και πεζών στο οδόστρωμα δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες.

Αναδιάταξη μπλόκων ενόψει Χριστουγέννων

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οι αγρότες ξεκινούν αναδιάταξη των τρακτέρ σε διάφορα σημεία των Εθνικών Οδών, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων, χωρίς –όπως τονίζουν– να σταματούν τον αγώνα τους.

