Στο επίκεντρο της έρευνας για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών νέων προσώπων σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από τον Εισαγγελέα Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι διώξεις αφορούν δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος:

απάτη (κοινή και διακεκριμένη) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις

Η υπόθεση αφορά επιδοτήσεις που φέρονται να χορηγήθηκαν παράνομα, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί η Οικονομική Αστυνομία σε εκατοντάδες ΑΦΜ.

Τα ποσά που ερευνώνται

Για τον Κώστα Ανεστίδη, η έκθεση ελέγχου φέρεται να αναφέρει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ. Παράλληλα, σε αντίστοιχους ελέγχους εντοπίστηκαν ακόμη δύο αγρότες από περιοχές της Κρήτης, με ποσά 130.000 και 170.000 ευρώ αντίστοιχα.

Όπως μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, ο αρμόδιος εισαγγελέας που εποπτεύει το ελληνικό FBI φέρεται να έχει αποστείλει διάταξη για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του αγροτοσυνδικαλιστή. Τα πορίσματα της έρευνας υποβλήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η σχετική δικογραφία έχει διαβιβαστεί και στον Ευρωπαίο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις δηλώσεις του φέρονται να εντοπίστηκαν παρατυπίες για 16 αγροτεμάχια κατά την περίοδο 2019–2024.

Η απάντηση Ανεστίδη

Ο ίδιος ο Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ERTnews, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν ελέγχεται από καμία Αρχή και ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί δεν είναι δεσμευμένοι.

Όπως δήλωσε, δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση ούτε του έχει επιδοθεί σχετικό έγγραφο. Τόνισε μάλιστα ότι στις 17 Δεκεμβρίου έλαβε επιστροφή πετρελαίου ύψους 2.800 ευρώ, γεγονός που –όπως είπε– δεν θα μπορούσε να συμβεί αν υπήρχε δέσμευση.

Αναφερόμενος στις καλλιέργειές του, δήλωσε ότι τα αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα, πλην ενός μισθωμένου, με το 80% να αφορά ρύζι και το 20% καλαμπόκι, όλα δηλωμένα κανονικά. Η τελευταία επιδότηση που έλαβε, όπως είπε, ανέρχεται σε 3.911 ευρώ.

Για το ποσό των 122.000 ευρώ, υποστήριξε ότι από το 2006 έως σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με επιδοτήσεις, ενώ ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης προχώρησε σε ανάληψη 600 ευρώ και μεταφορά 6.000 ευρώ σε άλλο λογαριασμό.

Νομικές κινήσεις

Ο δικηγόρος του, κ. Τσικρικάς, δήλωσε ότι θα κινηθούν νομικά κατά δημοσιεύματος που χαρακτήρισε ψευδές και ανυπόγραφο, ζητώντας την ανάκλησή του. Όπως ανέφερε, ακολούθησε δεύτερο δημοσίευμα περί δήθεν δέσμευσης από την ΑΑΔΕ, κάτι που –σύμφωνα με τον ίδιο– δεν ισχύει, καθώς δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής εκτίμησε ότι στοχοποιείται λόγω της κριτικής που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση και ότι μέσω του προσώπου του επιχειρείται να πληγεί συνολικά ο αγροτικός κόσμος. «Αν ήμουν παράνομος, δεν θα έπαιρνα επιδοτήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

