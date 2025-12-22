Ρήγμα στον Σύλλογο των Τεμπών: Ανοιχτή σύγκρουση Ασλανίδη με Καρυστιανού για το ενδεχόμενο πολιτικής κίνησης

Σοβαρές εσωτερικές εντάσεις προκαλούν οι δημόσιες τοποθετήσεις της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τη συμμετοχή της στην οργάνωση κινήματος που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολιτικό φορέα. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τον Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος μίλησε για σοβαρό ηθικό και θεσμικό ζήτημα.

Ο κ. Ασλανίδης εκτίμησε ότι η πρόεδρος του Συλλόγου παρασύρθηκε από τη δημοσιότητα και τα σενάρια δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας πως η χρονική στιγμή για τέτοιου είδους κινήσεις είναι απολύτως ακατάλληλη. Όπως τόνισε, το βάρος θα έπρεπε να παραμένει αποκλειστικά στη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας, με τις τεχνικές διαδικασίες και τις εκταφές να βρίσκονται σε κρίσιμη φάση.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ασλανίδης υπογράμμισε ότι η ενασχόληση με πολιτικά σχέδια απομακρύνει τον Σύλλογο από τον βασικό του στόχο, που είναι η απόδοση ευθυνών και η δικαίωση των θυμάτων. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσωπικές επιλογές της προέδρου που δεν συζητήθηκαν ούτε εγκρίθηκαν συλλογικά, σημειώνοντας ότι αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα εκπροσώπησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο ηθικό σκέλος της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι, από τη στιγμή που η πρόεδρος ακολουθεί μια πορεία που δεν έχει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο παραίτησης. Κατά τον ίδιο, η σύγκριση της κ. Καρυστιανού σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργούς και η προσέγγισή της από επικοινωνιακά επιτελεία αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του συλλογικού αγώνα.

Την ίδια ώρα, η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών πήρε επίσημα αποστάσεις από τα σενάρια περί «Κινήματος – Κόμματος». Σε κοινή τους δήλωση ξεκαθαρίζουν ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση ή συμμετοχή στις σχετικές πρωτοβουλίες και ότι αυτές δεν εκφράζουν τον Σύλλογο, καθώς δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής απόφασης.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν ένα βαθύ εσωτερικό ρήγμα σε έναν φορέα που μέχρι σήμερα εμφανιζόταν ενιαίος στη διεκδίκηση δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κρίσιμο τόσο για τη συνοχή του Συλλόγου όσο και για τη δημόσια εικόνα του.

